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«Предвзятое отношение»: дата старта главного детективного сериала

22.04.2020

Совсем скоро, 4 мая, на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийного проекта «Предвзятое отношение», автором которого выступила известная сценаристка Татьяна Гнедаш. Производством сериала занималась компания Artforms Production. В чем же особенность новой картины и чем тронет нас история? Подробнее узнайте в материале. 

Уже известно, что сериал «Предвзятое отношение» выйдет сразу после «Акушерки» и будет идти в слоте «СТБ Сериал» (с понедельника по четверг в 20:15). «Предвзятое отношение» – это детективная драма. Наталья Горенко – в прошлом успешный следователь, работает в патрульной полиции и готовится встретить свой 45-й день рождения. Она тяжело переживает разрыв отношений со своим единственным сыном Ильей, который не общается с ней семь лет. 

Илья не может простить матери того, что, будучи следователем, она отказалась «отмазать сына» от тюрьмы за совершенное им преступление. По этой же причине от Натальи ушел муж – судмедэксперт Степан Феофанов, возмущенный ее «излишней принципиальностью». Выйдя на свободу, Илья избегает любого общения с родителями, а те, в свою очередь, годами не общаются друг с другом. Но однажды в морг для вскрытия поступает тело со следами насильственной смерти, в котором судмедэксперт Феофанов узнает своего сына Илью. 

Трагедия объединяет бывших супругов, теперь их главная цель – найти убийцу сына.

Не пропустите премьеру главного детективного сериала этой весны  «Предвзятое отношение» уже 4 мая в 20:15 на телеканале СТБ!

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