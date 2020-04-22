Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз

Известная украинская актриса театра и кино и звезда костюмированной драмы «Крепостная» Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Детали читайте в материале.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Ее дочь Антонина Паперная родила второго ребенка. Пока она не разглашаеть все подробности этого радостного события. Однако стало известно, что дочь Ольги Сумской родила здорового малыша 21 апреля.

Также о пополнении в семье сообщил муж Антонины, российский актер Владимир Яглыч, который разместил на своей странице в Instagram незамысловатое фото из мультфильма.

Напомним, что у пары уже есть общая дочь Ева.

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