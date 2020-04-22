Группа Сloudless недавно громко заявила о себе в рамках Нацотбора на Евровидение, после чего феноменально попала в ротации топовых радиостанций, выпустила ремикс с резидентом радио NRJ и вошла в чарты Хит FM, FDR, Kiss Fm. Несмотря на то, что из-за карантина ребятам пришлось отменить тур и первое сольное выступление в Киеве, Cloudless продолжает удивлять поклонников.

Недавно музыка группы Сloudless появилась в известном шоу «Холостяк»-10 на канале СТБ. Во время романтического ужина Максима и Виктории в 5 выпуске прозвучали песни «Злітай» и «Між світами», в 7 выпуске с «Між світами» началась встреча Макса с Даной на качелях.

А также в момент, когда Холостяк привел девушек в кинотеатр, прозвучала песня, которую Сloudless пели с Яной Шамаевой (Jerry Hail), – «Ми одне».

Под ремикс «Drown Me Down» от DJ MalYar началась утренняя пробежка Алины с Максом, а затем прозвучал гитарный перебор из песни «VDCHVT».

«Наконец самые кинематографичные и лирические украинские песни стали саундтреками к наиболее романтического шоу», – комментируют событие ребята.

Напомним, что солист группы Сloudless Юрий Каналош – участник 10 сезона самого масштабного шоу страны «Х-фактор».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ