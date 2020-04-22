Наступила весна, а это значит, что пришло время отказаться от зимних вещей и обновить свой гардероб модными платьями. О том, какие платья будут в тренде весной 2020 года, читайте далее в материале.

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Модные платья-пальто на весну 2020

Если любите стильные и практичные вещи, это платье для вас. В нем вы будете выглядеть красиво, оригинально и смело. Надев такое платье, вы с легкостью продемонстрируете свою изящную фигуру и несравненный вкус.

Модные бархатные платья на весну 2020

Родом из Венеции, бархат никогда не оставался без внимания лучших дизайнеров мира. Бархатные платья представлены только в изысканных и насыщенных тонах: вишневых, фиолетовых, темно-синих и изумрудных. Такое платье точно сделает вас королевой вечера в весенний период, ведь все внимание будет приковано только к вам.

Модные трикотажные платья на весну 2020

Ранняя весна может показаться не такой уж и теплой. Чтобы выглядеть стильной даже в прохладную погоду, поспешите приобрести тренд весны 2020 ㅡ платье-свитер, оверсайз или приталенное трикотажное платье. Экспериментируйте с цветами и всегда выглядите стильно!

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Модные кружевные платья на весну 2020

Кружево никогда не выйдет из моды и весна 2020 не исключение. Нынешняя коллекция кружевных платьев представлена ​​в различных цветах: красный, бордовый, черный, синий, желтый, бирюзовый. Платье из кружева можно подобрать к любому образу: свадебное платье, изящное платье для выпускного, вечернее платье для корпоратива или просто легкое повседневное платье из кружева.

Модные платья с принтом на весну 2020

В этом сезоне, среди платьев с принтом, на пике популярности будут изящные узоры в небольшой цветок, абстрактные принты из 70-х, полоска и клетка. Однако незаменимым трендом этой весны будет платье в горошек. Актуальным также будет монохромный вариант с мелким или средним горошком. Довольно интересно и необычно будет выглядеть принт с горошком различной величины.

Модные платья с рукавами-фонариками на весну 2020

Объемные рукава-фонарики, которые пришли к нам из 80-х, снова возвращаются в моду. Если хотите выглядеть изящно и женственно, смело надевайте платье с рукавами-фонариками. Этой весной любой объем в области рук считаться невероятно стильным дополнением образа. Выбирайте цвет по своему вкусу и будьте всегда в тренде.

Модные платья с рюшами на весну 2020

Еще один тренд этой весны ― платья с рюшами. Такие пышные и многоуровневые платья, которые расширяются книзу, удачно подчеркнут вашу талию и скроют все недостатки фигуры. Платья с рюшами предоставят образу женственности и акцентируют внимание на вашей нежности и хрупкости.

Модные платья из денима на весну 2020

Поскольку трендовым цветом 2020 определено классический синий и все его оттенки, джинсовые платья будут достаточно популярными в этом сезоне. Из-за своей практичности и универсальности платье из денима станут «must have» весны-лета 2020 года. Такие платья помогут скрыть все недостатки фигуры, если они есть, и подчеркнуть женский силуэт.

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