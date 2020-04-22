Малый и средний бизнес на пороге краха из-за карантина. Десятки тысяч украинцев оказались без работы. Однако есть и те, кто смог в кризис не только удержаться на плаву, но и увеличить штат сотрудников, дав людям работу. Как не поставить крест на деле, которое развивал годами, — узнавала программа СТБ «Вікна-новини».

Все СМИ ежедневно сообщают о невероятных убытках, которые терпит бизнес. Карантин и пандемия COVID-19 остановили производство и работу миллионов людей. Работодатели хватаются за голову, ведь не знают, чем помочь своим сотрудникам. Но многим удается найти выход.

Больше по теме: Когда оставаться дома опаснее коронавируса: как уберечься от домашнего насилия

Так, Андрей Драчов взялся за уборку и дезинфекция подъездов: «Делаю это для того, чтобы не сидеть дома. Стараюсь делать добро людям и себе прибыль». Как только начался карантин, его заработок оказался под угрозой. Поэтому быстро нашел род деятельности, который допустим в сложившихся условиях.

Анастасия Кулакова — владелец клининговой компании — рассказывает, что как только закрылись развлекательные торговые центры, магазины, офисы и кинотеатры, ее бизнес остановился. Из 11 постоянных клиентов 9 расторгли договоры на обслуживание. Но чтобы не паниковать, села и продумала новый план выхода из ситуации.

Идея с уборкой многоэтажек появилась быстро. Анастасия закупила необходимые дезинфицирующие средства и опубликовала объявление на своих страницах в социальных сетях. На предложение отреагировали представители объединения совладельцев многоквартирного дома. Сейчас клининговая компания обслуживает более 20 домов, а штат сотрудников увеличился.

«У тех, кто занимается дезинфекцией, — зарплата выросла. Я начисляю им надбавку за работу с более агрессивными средствами», — признается Анастасия.

Больше по теме: Как избежать увольнения из-за карантина?

Доход самой владелицы клининговой компании уменьшился. Однако это все же лучше, чем потерять бизнес вовсе. Напомним, что с начала карантина работу потеряли более 60 тысяч украинцев — и это лишь те, кто работал официально.



Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ