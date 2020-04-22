С начала карантина в мире стало вдвое больше случаев домашнего насилия, заявили в ООН. Украина — не исключение. Ситуацию осложняет то, что пострадавшие вынуждены 24/7 быть рядом с обидчиком. Часто жертвы даже позвонить не могут из страха за свою жизнь. Что делать в такой ситуации? Как уберечься от домашнего насилия? А также, как помочь своим близким, подругам и знакомым, если они попали в беду, — узнавала журналист программы СТБ «Вікна-новини» Полина Спасенко.

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что за время карантина количество обращений женщин, пострадавших от домашнего насилия, увеличилось вдвое!

Такая ситуация наблюдается во всем мире, не только в Украине. В Британии количество обращений за помощью стало больше на 120 %. За последнюю неделю — 8 убийств на почве домашнего насилия. Статистика пугающая и во Франции: здесь количество нападений на близких выросло на треть.

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Одним из национальных планов всех государств по борьбе с COVID-19 обязательно должен стать план по защите женщин от насилия.

Как правило, вспышки гнева тиранов происходят на праздники или в выходные дни, когда они надолго остаются с жертвой один на один. Логично, что время карантина усугубило всю ситуацию. Алена Кривуляк — директор департамента национальных «горячих линий» и социальной помощи общественной организации «Ла Страда-Україна» — утверждает, что на данный момент у женщин нет даже физической возможности попытаться уберечься. Однако выход есть всегда. Вся надежда возлагается на тайные приюты для пострадавших женщин.

Психолог Елена Штыря — сотрудник Центра по работе с женщинами. Она анонимно и бесплатно оказывает помощь по горячей линии. Однако прежде всего рекомендует обращаться за помощью в полицию.

Полиция сообщает, что разработала чат-бот в Telegram-канале — @police_helpbot. Он удобен в случаях, когда вредитель находится рядом, а у жертвы нет возможности поговорить или описать свою проблему. Более того, сюда могут обратиться и те, кто стал свидетелем домашнего насилия. Несмотря на то, что драки и обиды остаются за дверью, близкие могут догадываться о том, что происходит на самом деле.

«Если вы знаете, что вашу подругу обижает или обижал муж, — звоните ей чаще. Следите за тем, как меняется ее природная тональность, произношение и дикция. Она может подавать даже сигналы», — комментирует почетный посол Фонда ООН по вопросам народонаселения Маша Ефросинина.

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Наигранная веселость или отстраненность — все это может свидетельствовать о том, что женщина нуждается в помощи. Звоните чаще, таким образом создается эффект неожиданности. Тем самым вы разорвете напряжение своим звонком и поможете жертве выиграть время на спасение.

Обращайтесь за помощью!

Телеканал СТБ разделяет ценность человеческой жизни и безопасности, поддерживая женщин, которые стали жертвами насилия. Если вы пострадали от психологического, физического или сексуального насилия, мы призываем вас обратиться за помощью в полицию или на горячие линии поддержки:

Национальная горячая линия противодействия домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации: 0 800 500 335; 116 123

Правительственная горячая линия для жертв домашнего насилия 1547.

Национальная полиция 102.

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