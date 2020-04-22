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Как участницы старались накормить Холостяка Макса Михайлюка

22.04.2020

Переезд Макса в дом к девушкам стал настоящей проверкой на хозяйственность. И даже те, кто раньше не стоял у плиты, взялся за кулинарию. Дана стала варить суп, Кристина — печь рыбу, а Вика — накрывать завтрак. И все это в один день. Как Макса старались накормить и заполучить доступ к его сердцу через желудок — смотрите в эксклюзивном видео, которое не вошло в эфир. 

Уже ни для кого не секрет, что Макс любит покушать. Поэтому девушки решили накормить мужчину вдоволь. Не успев доесть завтрак, Холостяк получил тарелку с рыбой от Кристины. Тем временем Дана уже стала варить суп. Поэтому неделя жизни в доме у участниц явно пошла на пользу, а также подарила плюс пару килограммов. 

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Video: Как участницы старались накормить Холостяка Макса Михайлюка

В 7 выпуске проекта Холостяк 10 участницы старались накормить Холостяка Макса Михайлюка. Эксклюзивное видео с 7 выпуска Холостяк 2020 смотрите в материале

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