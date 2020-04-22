Гороскоп на 23 апреля 2020 года
Гороскоп на 23 апреля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит посвятить день детям, а кто может закатать веселье дома? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.
Овен
Ваше финансовое положение оставляет желать лучшего. Запасы постепенно истощаются. Однако скоро все наладится. Не отчаивайтесь.
Телец
В попытках поднять себе настроение отдайте предпочтение хобби. Так вы проведете время с пользой и отвлечетесь.
Близнецы
На вас возлагают много надежд. В свободное время не забудьте уделить внимание своей второй половинке.
Рак
Ремонт никогда не заканчивается. И карантин ‒ прекрасное время, чтобы заняться этим вопросом. Посмотрите, что в доме нужно починить, и сделайте это. Так и себе занятие найдете, и пользу принесете.
Лев
Решайте проблемы по мере их поступления. У вас много планов. Верьте ‒ и все исполнится. Как и всегда, впрочем.
Дева
Посвятите время семье. Уделите внимание родственникам, тем более что это жизненно необходимо — не исключена ссора с кем-нибудь из близких.
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Весы
Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Откажитесь от всего нового и неизведанного. Сейчас не лучшее время рисковать.
Скорпион
Прекрасное время, чтобы проявить инициативу и решить сложные вопросы на работе. Возможно, после проявленной смелости вас повысят.
Стрелец
Прекрасный день. Несмотря на карантин, вы сможете удачно вложить деньги. Например, в недвижимость.
Козерог
Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Откажитесь от алкоголя. Он вам только вредит. Подумайте, возможно, стоит обратиться к врачу за помощью.
Водолей
Вы немного потеряли интерес к своим детям. Это не очень хорошо. Закажите в интернете несколько новых игрушек и проведите время с малышами.
Рыбы
Долой депрессию! Да здравствует праздник. И пусть на улицу выходить нельзя, веселье можно устроить дома, а с друзьями пообщаться через интернет.
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