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Гороскоп на 23 апреля 2020 года

22.04.2020

Гороскоп на 23 апреля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит посвятить день детям, а кто может закатать веселье дома? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

гороскоп

Овен 

Ваше финансовое положение оставляет желать лучшего. Запасы постепенно истощаются. Однако скоро все наладится. Не отчаивайтесь. 

Телец 

В попытках поднять себе настроение отдайте предпочтение хобби. Так вы проведете время с пользой и отвлечетесь. 

Близнецы

На вас возлагают много надежд. В свободное время не забудьте уделить внимание своей второй половинке. 

Рак

Ремонт никогда не заканчивается. И карантин ‒ прекрасное время, чтобы заняться этим вопросом. Посмотрите, что в доме нужно починить, и сделайте это. Так и себе занятие найдете, и пользу принесете. 

Лев

Решайте проблемы по мере их поступления. У вас много планов. Верьте ‒ и все исполнится. Как и всегда, впрочем. 

Дева 

Посвятите время семье. Уделите внимание родственникам, тем более что это жизненно необходимо — не исключена ссора с кем-нибудь из близких.

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Весы 

Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Откажитесь от всего нового и неизведанного. Сейчас не лучшее время рисковать. 

Скорпион 

Прекрасное время, чтобы проявить инициативу и решить сложные вопросы на работе. Возможно, после проявленной смелости вас повысят. 

Стрелец 

Прекрасный день. Несмотря на карантин, вы сможете удачно вложить деньги. Например, в недвижимость. 

Козерог 

Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Откажитесь от алкоголя. Он вам только вредит. Подумайте, возможно, стоит обратиться к врачу за помощью. 

Водолей 

Вы немного потеряли интерес к своим детям. Это не очень хорошо. Закажите в интернете несколько новых игрушек и проведите время с малышами. 

Рыбы 

Долой депрессию! Да здравствует праздник. И пусть на улицу выходить нельзя, веселье можно устроить дома, а с друзьями пообщаться через интернет. 

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