Фотоподборка со съёмок сериала «Анна Герман»

Вчера, 20 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ состоялся показ многосерийной мелодрамы «Анна Герман». Это – невероятная история о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Но что интересного было на съемках сериала? Смотрите прямо сейчас!

Оказавшись в больнице после автокатастрофы, Анна Герман 12 суток подряд не приходила в сознание.

В те дни ей пришлось снова пережить трагические события своего детства: арест отца, обвиненного в шпионаже, скитания их осиротелой семьи по Средней Азии, смерть маленького брата, войну и побег в Польшу…

А еще – первую любовь и первый успех…

Никто из врачей не верил, что она выживет.

Невероятно, но ей пророчили полную неподвижность до конца жизни. Однако после 12 дней комы небо даровало ей шанс начать жизнь заново.

И она совершила невозможное, став «белым ангелом» советской эстрады…

Режиссеры сериала – Вальдемар Кшистек и Александр Тименко.

Смотрите сериал «Анна Герман» с понедельника по четверг в 22:40 на телеканале СТБ!

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