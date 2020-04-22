Сегодня в 22:40 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии фильма «Анна Герман». В нем рассказывается о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Но что же произойдет в 5 и 6 сериях? Читайте прямо сейчас.

В 5 серии Анна тайно от родственников и любимого гастролирует с театром эстрады. Уникальный талант Герман выделяет режиссер труппы и выдвигает ее на сольный номер. Во время выступления Аня замечает в зале Збышека и решает – вот шанс доказать, что она не глупая певица. Поет трагично, пронзительно, эмоционально. Вкладывает душу в каждый звук, но любимый уходит посреди выступления…

Следующий удар наносит коллега — завистница Агнешка, прилюдно называя Герман любовницей режиссера. Аня собирается бросить сцену. Понимает – пение приносит лишь несчастья в ее жизнь. Но пойдет ли Анна на этот шаг?

В 6 серии на фестивале в Ополе Герман ставят в конце списка выступающих. Ходят слухи, что все места куплены, а последних вообще никто не слушает. Выхода Ани ждут друзья и коллеги. Збышек решил, что в этот день с Аней должны быть родные. Он приносит в дом матери и бабушки Ани телевизор. Ударил оркестр, и Аня запела так, как не пела еще никогда в жизни. Это было рождение звезды Анны Герман. После фестиваля последовали бесконечные гастроли, успех, слава. Певице предлагают трехлетний контракт в Италии. Збышек отказывается ждать. Он еще не знает, что Аню вынудили к поездке. В Италии с первого же дня Герман оказывается в западне.

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