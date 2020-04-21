Украинка о ситуации с коронавирусом в Великобритании

Забирают только в критических случаях, а в больницах не хватает защитных костюмов. Медики Великобритании, где уже более 16 тысяч умерших от COVID-19, бьют тревогу. Их одна из самых развитых в мире медицинских систем не выдерживает напора пандемии. О ситуации изнутри журналист программы СТБ «Вікна-новини» Борис Сачалко расспросил Ларису Смондуляк, которая работает семейным врачом в Лондоне.

Борис Сачалко связался с врачом из Лондона, чтобы из первых уст услышать, как протекает карантин и пандемия в Великобритании.

«Сейчас ситуация такова, что пациенты не могут пойти и увидеть специалиста. Они звонят семейному врачу, которому описывают свои симптомы. Например, что вы не в состоянии сделать сегодня то, что делали вчера. И плюс спрашиваем о самых распространенных симптомах коронавируса. Если оставляем пациента дома, то рекомендуем ему следить за своим здоровьем и ложиться на живот, чтобы не отекали легкие. В Англии нет методики лечения. Мы всегда были консервативными, поэтому стараемся не использовать экспериментальное лечение, как это делают в других странах», — рассказывает врач.

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Больницы переполнены. Также проблемы с защитой врачей. Однако многие волонтеры берутся за помощь. Так, например, школы с 3D-принтерами начали печатать так называемые маски для лица. В Восточном Лондоне открыли больницу на 6000 мест для зараженных COVID-19.

«Карантин нужен для того, чтобы люди не выходили на улицы и не общались между собой. Только так мы сможет удержать стремительное развитие заражений. И тогда не придется бросать монетку и выбирать, кого врачи будут лечить, а кого нет. Ведь чем больше заболеет, тем меньше у них шансов попасть в больницу на лечение», — заключила Лариса Смондуляк.

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