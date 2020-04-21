Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама»: чем заинтересует зрителей 10 выпуск проекта от 21.04.2020

21.04.2020

Сегодня, 21 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Во второй день участницы отправятся в гости к королеве красоты и бодипозитива Даше, которая с раннего детства приучает своих детей к самостоятельности. Как прокомментирует ее поход ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале. 

чсупермама

Больше по теме: «Супермама» 9 выпуск: Родила от незнакомца ‒ какими еще откровениями поделится Анна Диди?

В 10 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Что шокировало участниц в доме у Даши?
  • Почему Маша ‒ дочь королевы красоты и бодипозитива ‒ употребляет нецензурную лексику и обманывает?
  • Из-за какой невинной шутки Александра Черкасова чуть не попала в больницу?
  • Почему участницы после знакомства с сыном Даши расплакались?

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 10 выпуск проекта от 21.04.2020

Супермама 10 выпуск: Почему участницы будут возмущены тем, что увидят в доме королевы красоты.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить