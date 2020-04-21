Супермама 10 выпуск: Почему участницы будут возмущены тем, что увидят в доме королевы красоты.

«Супермама»: чем заинтересует зрителей 10 выпуск проекта от 21.04.2020
21.04.2020
Сегодня, 21 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Во второй день участницы отправятся в гости к королеве красоты и бодипозитива Даше, которая с раннего детства приучает своих детей к самостоятельности. Как прокомментирует ее поход ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале.
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В 10 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:
- Что шокировало участниц в доме у Даши?
- Почему Маша ‒ дочь королевы красоты и бодипозитива ‒ употребляет нецензурную лексику и обманывает?
- Из-за какой невинной шутки Александра Черкасова чуть не попала в больницу?
- Почему участницы после знакомства с сыном Даши расплакались?
Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 10 выпуск проекта от 21.04.2020
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