«Супермама» 10 выпуск: Что так сильно шокировало соперниц в доме у королевы красоты Даши?

Сегодня, 21 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 10 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с абсолютно разными взглядами на воспитание в течение недели будут оценивать друг друга. На второй день проекта участницы отправились в гости к королеве красоты Даше. Может ли она бороться за звание лучшей мамы и какие замечания ей сделает ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

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Даша ‒ королева красоты, бодипозитива и мама двоих детей ‒ 8 и 9 лет. А еще она ‒ миссис плюс-сайз Украина. Женщина признается, что съемки и дефиле ‒ ее страсть, которой она уделяет очень много времени. В своих детях она воспитывает самостоятельность и считает, что они могут сами о себе позаботиться. По мнению Даши, женщине не нужно бросать себя на жертвенный алтарь материнства.

Но так ли это на самом деле? В этом решили разобраться остальные участницы, которые и отправились к ней в гости. Однако то, что они увидели, немного повергло их в шок. Двор Даши выглядел очень неухоженно: беспорядок и грязь, которые открывшиеся их взгляду, мягко говоря, им не понравились. Но еще больше возникло вопросов, когда мамы увидели, как дочь Даши ‒ Маша ‒ немного жестоко обращалась с домашней птицей. Девочка позволяла себе употреблять нецензурную лексику, ‒ это тоже вызвало недоумение у участниц. К тому же они поймали Машу на вранье. Также во время разговора девочка призналась, что пробовала со своим другом курить. По мнению участниц, такое поведение недопустимо. Однако Дарья не смогла прокомментировать подобное поведение дочери, ведь сама ловила ее на вранье.

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Еще больше конкурентки удивились, когда вошли в дом: грязь, пыль, мусор, обрисованные стены и оборванные обои… Однако Даша ничего плохого в этом не видит. Она разрешает детям проявлять свое творчество, и ей абсолютно комфортно жить в таких условиях. К тому же, как утверждает Даша, все свободные деньги они с мужем вкладывают в развитие собственного дела, а ремонт может подождать.

В откровенном разговоре Даша призналась, что ее сын страдает от расстройства аутичного спектра. Она рассказала, как много усилий было потрачено на лечение и реабилитацию Никиты. Все участницы очень эмоционально отреагировали на такое откровение.

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Во время личного разговора с Дмитрием Карпачевым Даша расплакалась. Она считает, что сделала не все возможное для своего сына. Но что ответит ей эксперт по вопросам детской возрастной психологии? Узнайте все подробности в 10 выпуске проекта «Супермама».

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