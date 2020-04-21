Марафон прямых эфиров на странице Instagram СТБ продолжается. Ведущая и тренер проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко ответила на самые распространенные вопросы. Как правильно худеть? Сколько есть на протяжении дня и в каком количестве? Узнайте в материале.

О количестве съеденного

Все зависит от того, насколько много энергии мы потратили. Либо остается про запас, либо уходит с физической нагрузкой. И учитывая то, что во время карантина хочется больше кушать, необходимо продолжать следить за количеством съеденного. Благодаря еде мы можем худеть или поправляться, а благодаря тренировкам — выравнивать осанку, работать с формами и мышцами. Важно понимать, что хорошая интенсивная тренировка — это примерно 300 калорий. Что равноценно кусочку тортика. Поэтому логично, что лучше отказаться от такого удовольствия.

Как правильно и часто питаться

Питаться лучше каждые 4 часа. Для этого можете поставить будильник или напоминание на телефоне. Каждый раз, когда звонит будильник, — вы ответственно идете кушать. А в перерыве этих 4-х часов — нет. Но организму без разницы, в котором часу вы “положили” в себя еду. Главное, чтобы ее было не слишком много!

Так же и с фруктами. Я не рекомендую употреблять больше, чем два фрукта на день.

Визуально можете поделить тарелку на три части: 1/2 — фрукты или овощи, 1/4 — углеводы и 1/4 — белки.

О жирах, белках и углеводах

Стоит помнить, что жиры, углеводы и белки есть везде. Но есть продукты, в которых белка содержится больше всего. Это яйца, рыба, мясо, морепродукты, соя и бобовые. Поэтому теория раздельного питания автоматически рушится.

Углеводы. В вашей тарелке всегда должны быть овощи, где углеводы содержатся. Половину тарелки должны занимать именно они. Тогда вам не придется пить дополнительно витамины. Важно: только врач может прописать вам дополнительно витамины, которых не хватает организму.

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О диете

Любая диета нацелена ограничить количество еды. Но по сути, вы можете есть что угодно, если ваш калораж не выходит за рамки дозволенного. Чтобы вычислить необходимое и правильное количество, вы можете свой вес умножить на 24. Это будет та калорийность, которую нужно точно съедать за день.

Какой продукт самый полезный?

Если когда-то услышите, что есть самый полезный продукт питания, знайте, — это вранье. Рацион должен быть максимально разнообразным. Тогда будете здоровым, красивым и счастливым. Чередуйте продукты.

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