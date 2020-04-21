Андрей Фединчик — очень востребованный актер современности. Не так давно мужчина сыграл главную роль в картине «Зоя», а уже совсем скоро будет покорять зрителей своей актерской игрой в сериале «Папаньки». Биографию и все о творческом пути Андрея Фединчика читайте в материале.

Андрей Фединчик родился 25 февраля 1985 года в Улан-Батор, Монголия. В юности мужчина занимался разными видами искусства и уделял внимание спорту. Он посещал танцевальные уроки, а также спортивные секции. Хорошо проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах. Парень любил играть на гитаре. А в годы учебы он всем запомнился как капитан школьной команды КВН.

В 2006 году Андрей окончил актерское отделение театрального факультета Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская Ю. Н. Мажуги.

Еще со студенческих времен Андрей Фединчик работал в нескольких театрах Киева: в Молодом театре, Киевском академическом театре юного зрителя на Липках и Муниципальном театре «Киев».

Тогда, в 2012 году харизматичный актер стал частью Киевской академической мастерской театрального искусства «Сузір’я». Но популярность Андрею Фединчику принесла роль Тимура Метревели (Тимур Чинати) в сериале «Клан ювелиров». А еще позже – в сериале «Зоя» на СТБ.

Известно, что Андрей Фединчик счастлив в браке вместе со своей любимой женой Наталкой Денисенко. Его избранница — известная актриса украинского кинопроизводства. Влюбленные познакомились на съемочной площадке. По их словам, совместная работа настолько сблизила актеров, что экранный роман перерос в искреннюю любовь. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

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