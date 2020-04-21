Из-за карантина неожиданно у родителей и детей появилось время, которого раньше многим не хватало для общения. Родители вместе со своими малышами играют в развивающие игры, вместе смотрят мультики и едят овсяные хлопья на завтрак. А как проходит карантин у главного актера сериала «Папаньки» Егора Крутоголова? Читайте прямо сейчас!

Всем известно, что Егор Крутоголов — отец двоих детей: 10-летнего Льва и полугодовалого Макса. Егор уже рассказывал в соцсетях, как классно проводит время на карантине с семьей — совместные прогулки, барбекю во дворе, игры на приставке. Прошел месяц. Интересно, не надоели ли ему такие забавы?

На карантине стараемся проводить время весело и с пользой. В этом году мы переехали в частный дом и теперь все вместе осваиваем хозяйство — учимся стричь газоны и убирать территорию. Появилось больше физического труда — это не может не радовать!

А как еще развлекаетесь вместе с семьей?

Недавно мы со Львом построили трассу для радиоуправляемых машин. А перед этим обязательно сделали «под шумок» уборку территории. Когда расходимся по разным углам, я учу итальянский онлайн, а Лев делает уроки или созванивается в Zoom с одноклассниками. Кстати, сейчас ученики школ перешли на онлайн-обучение.

А вы учите уроки вместе с сыном?

Уроками больше Катя занимается, а я ответственный за изучение иностранных языков. Когда-то привил сыну любовь к английскому, сейчас хочу пробудить мотивацию к изучению итальянского. Пока же смотрим все фильмы и сериалы на английском языке. Особенно нравится «Stranger Things» в оригинальной озвучке — рекомендую!

А в отношении учебы в реальной жизни вы жестче и серьезнее?

Я, как и мой персонаж Егор, люблю поиграть с сыном. И даже разрешаю пропускать школу, особенно из-за гонок. Но я все равно настаиваю на том, что сначала уроки, а потом все остальное. Учиться — важно. Вот мой Лев недавно заявил, что хочет белые волосы! Жена прикалывается, а я ответил, что если он хочет так самовыражаться, то пусть. Только запретил экспериментировать дома. Ждем, пока откроются барбершопы, и пойдем к профессионалу.

К слову, во втором сезоне сериала «Папаньки» Егор таки будет делать с сыном уроки, но только по настоянию жены Светы.

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