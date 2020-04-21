Коронавирус в Украине 2020: чем занять ребенка

С 12 марта на протяжении трех недель в Украине из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции запланировано введение карантина. В это время в столице кроме учебных заведений будут также закрыты развлекательные центры и кинотеатры. Чем занять ребенка во время карантина? Да так, чтобы было и весело, и с пользой? Об этом читайте в нашем материале.

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Прогулки на свежем воздухе

На дворе март и прекрасная погода. В такое золотое время неохота сидеть дома. Но что делать, если появляться в местах скопления большого количества людей нежелательно? Если у вас есть машина, вы можете отправиться на небольшую прогулку, например, в лес. Устройте семейный пикник, прогуляйтесь, поиграйте в подвижные игры. Главное, чтобы вам было весело.

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Настольные игры

Во время карантина у ребенка, да и у мамы, которая за ним приглядывает, будет много свободного времени. Чтобы с пользой провести день, найдите часок-другой на то, чтобы поиграть в настольные игры. Благо их выбор достаточно разнообразен. Монополия, домино, лото и прочие интересные игры. Они не только займут ребенка, но и позволят научиться чему-то новому.

Вырастить растение

Весна ‒ время для того, чтобы посадить рассаду. И не страшно, если вы живете в городе. Некоторые растения прекрасно растут в горшках. Так что смело можете бежать в магазин за семенами помидоров, лимонов или авокадо. Выращивание растений не только повысит знания вашего ребенка по ботанике, но и добавит ему ответственности! Ведь за растением нужно правильно ухаживать!

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Распечатать фотографии

Сегодня мы почти не печатаем фотографии. Все чаще храним их в смартфоне или на компьютере. А зря! Что может быть лучше портретов или любых других семейных фото, красиво развешанных на стенах. Карантин ‒ прекрасная возможность разобрать накопившиеся старые фото, выбрать самые лучшие, распечатать их и повесить в комнатах. Кто знает, может, такое занятие разбудит в вашем ребенке интерес к фотографии и он захочет развиваться в этом направлении.

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Приготовить новое блюдо

Карантин можно провести с пользой. Спросите, какое новое блюдо хотят попробовать ваши дети. Возьмите кулинарную книгу или выберите новый рецепт известного шеф-повара и приготовьте праздничный обед. А еще лучше, пусть ваше чадо готовит вместе с вами. Такие мастер-классы можно устраивать хоть каждый день. Было бы желание.

Заняться творчеством

У каждого из нас есть своя маленькая мечта, на которую часто не хватает времени. Так вот карантин ‒ прекрасная возможность воплотить в реальность давнее желание научиться играть на пианино, написать картину или небольшой рассказ. Главное выделять для этого пару часов ежедневно. И мы уверены, что через три недели вы научитесь многому.

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