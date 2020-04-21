Гороскоп на 22 апреля 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто может получить неожиданный сюрприз, а кому стоит быть добрее? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Звезды советуют умерить пыл и отказаться от экстравагантных поступков. Это не вы. Оставайтесь собой и не ждите быстрого успеха. Всему свое время.

Телец

Вы на пороге духовного равновесия. Постепенно вы поймете: все, что вас терзало на прошлой неделе, не стоит и секунды внимания. Живите настоящим.

Близнецы

Возможны небольшие конфликты в семье. Это и неудивительно, ведь карантин на многое повлиял. Постарайтесь взять себя в руки.

Рак

В спешке вы можете не заметить самого главного. Не спешите принимать важные решения. Дайте себе время, чтобы подумать.

Лев

Эмоциональная нестабильность может привести к ссорам с близким человеком. В критические моменты лучше уйдите в другую комнату и помолчите.

Дева

Вам стоит уделить внимание своему здоровью. За время карантина вы набрали несколько лишних килограммов, так что легкая диета и спорт не помешают.

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Весы

Вы очень подвержены критике. Не стоит верить всему, что вам говорят. Возможно, это просто зависть.

Скорпион

Вы немного зациклились на себе и своих проблемах. Вы не единственный человек во вселенной, которому нужна помощь.

Стрелец

Будьте добрее. Вы очень прямолинейны и иногда ваши высказывания могут ранить ни в чем не повинных людей. В том, что у вас проблемы, виноваты вы сами.

Козерог

Постарайтесь быть немного внимательнее. Вы слишком беспечны. Приобретите несколько масок и пар перчаток. Это не будет лишним. И постарайтесь не выходить из дома.

Водолей

Ваша сила в семье. Проводите все свое свободное время с детьми и второй половинкой.

Рыбы

Вы просто созданы для любви. Несмотря на карантин, ждите приятных сюрпризов в личной жизни. Кто знает, возможно, скоро все изменится.

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