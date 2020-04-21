Финансовый гороскоп на апрель 2020 года поможет всем знакам зодиака правильно распорядиться своими деньгами. Более того, рекомендации победительницы «Битвы экстрасенсов» и эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алены Куриловой помогут получить прибыль в апреле 2020 года. Главное — следовать указанным правилам. Финансовый гороскоп читайте в материале.

Овен

Не идите на поводу у эмоций. Овнов ожидает размеренное и неспешное движение вперед. В спокойном окружении, без паники продолжайте исполнять свои задумки. Главное, чтобы они не были продиктованы внезапно возникшими желаниями.

Телец

Неожиданное пополнение бюджета в начале месяца может ввести вас в заблуждение. Снимите розовые очки – весь апрель такое продолжаться не будет. Сэкономьте!

Близнецы

Возможности для заработка у близнецов сохранятся и в апреле, ведь трудолюбие и компетентность вознаграждаются всегда. Однако стоит сохранять резервный бюджет, потому что велика вероятность, что ваша помощь понадобится родным и любимым людям.

Рак

Не стоит о своих успехах много говорить. Не хвастайтесь, так как рискуете быть сглаженным. Оптимизм – качество положительное, но в апреле пусть он будет молчаливым.

Лев

Пока другие стражают от бездействия, лев найдет возможности для новых, глобальных начинаний. Легче всего идти вперед по пустой дороге. к концу апреля вы ощутите на себе весь груз конкуренции, но до этого бегите как можно дальше.

Дева

В апреле рабочая нагрузка сильно снизится, но, к сожалению, вместе с тем сильно вырастет нагрузка на ваш кошелек. Придется сильно экономить. Впрочем, даже в этой ситуации девы извлекут бонусы в виде долгого сна, хороших фильмов и домашней физкультуры.

Весы

Наконец, вы сможете закрыть все долги по работе, разобраться с бумажной работой и немного отдохнуть. Однако не успеете надышаться, как снова за работу.

Скорпион

Будьте бдительны! Кто как ни начальник нуждается в постоянном контроле! Если вы покажите свою слабость, то вам непременно не платят. Уверенность в голосе позволит восстановить справедливость, ведь начальство никогда не позволит себе остаться без такого ценного сотрудника.

Стрелец

Звезды откроют перед стрельцами неожиданные возможности. Упорство и энтузиазм оправдают себя и позволят выйти на новый уровень в ближайшем будущем. Главное: дальновидность и предусмотрительность.

Козерог

Не время быть транжирой! Несмотря на то, что спад в прибыли за месяц окажется незначительным, именно желание побаловать себя может завести вас в долговую яму. Отложите крупные покупки до мая, чтобы прийти к этому обеспеченным человеком.

Водолей

Выдохните и расслабьтесь! У вас, наконец, появится энергия для творчества. Получите от этого удовольствие, а не неврозы.

Рыбы

Немного споткнувшись в начале месяца, рыбы быстро оправятся и, не обращая внимание, зашагают вперед. Несмотря ни на что они достигнут своей цели именно в апреле, как и хотели. Чуть выбившись из сил к концу месяца, но довольные.

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