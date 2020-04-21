В 7 выпуске проекта «Холостяк» состоялась вечеринка, на которую приехали самые близкие друзья девушек и Макса. А вот к Алине приехала мама, которую запомнят все. Женщина сразу выяснила, кто с кем целовался, а кто купался в бассейне. Ведущему Григорию Решетнику было интересно пообщаться с Алиной и Ириной Владимировной. Как прошла беседа и каковым мама представляла себе Холостяка — смотрите эксклюзивное видео в материале.

Друзья у Алины есть, однако таких, которым может довериться, — нет. Поэтому мама — самый близкий человек. Она и приехала на вечеринку. Здесь начался настоящий «разбор полетов».

«Доченьке пора замуж. Я ей говорю, не проспи, борись! Я посмотрела, славный парень. Думала, вдруг будет “фасон” Баскова или Козловского, — я такого не хотела. А теперь вижу Максима! Поэтому говорю: целуй парня», — делится Ирина Владимировна.

Больше по теме: Четенько, ясненько, понятненько: как участницы отреагировали на подарок Даны

Video: Думала, будет как Басков или Козловский: мама Алины о Холостяке В 7 выпуске проекта Холостяк 10 состоялась вечеринка, на которую приехали самые близкие друзья девушек и Макса. А вот к Алине приехала мама. Эксклюзив в материале Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ