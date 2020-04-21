Сегодня в 22:40 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии фильма «Анна Герман». Это история о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Но что же произойдет в 3 и 4 сериях? Читайте прямо сейчас.

Ирма с семьей скрывается в Ташкенте. Валентин бросает все силы на поиск беглянки. Женщина тайком пытается разузнать о судьбе мужа, но везде слышит отказ. Ойгена нигде нет. Жизнь семьи превращается в поиск. Поезда, лошади, снова поезда. Дети трудно переносят такую жизнь. Маленький Фридрих начинает болеть. Слова доктора как приговор. Малыш смертельно болен. Фридрих умирает за считанные дни. Эта трагедия становится ударом для семьи. Бабушка постоянно плачет и молится, Анечка обвиняет себя в смерти братика. Ведь она обещала отцу беречь его. Ирма, разбитая горем, прекращает поиски мужа и поселяется с семьей в Джамбуле. Здесь их застает война. Для семьи Герман это двойное испытание. Немцы по национальности, они теперь подвергаются гонению.

В 3 серии Ирма принимает предложение Германа, но их семейное счастье длится недолго – Бернера забирают на фронт. После его отъезда – ни одного письма. Ирма в отчаянии. Навязчивая идея Валентина завладеть ею снова заставляет семью бежать. Ирма с родными отправляются в Польшу… В Варшаве их никто не ждет, Бернер с войны не вернулся, его мать находится в беспамятстве и ничего о новой семье не ведает. Германы вынуждены уехать во Вроцлав. Послевоенная Польша, 8 метров коммуналки на троих. Аня заканчивает школу, поступает на геологический. Ирма все ждет своего Германа. С лихой вестью, похоронкой на мужа, приходит Валя. Он вновь разыскал Германов. Ирма отвергает Валю и признается, что никогда не любила его. Валентин обещает Германам, что больше никогда не потревожит их.

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