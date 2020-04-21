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«Акушерка»: количество серий и график выхода

21.04.2020

В понедельник на телеканале СТБ состоялась премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production. Сериал будет идти с понедельника по четверг в слоте «СТБ-Сериал» в 20:15. Но сколько  же незабываемых серий нам приготовили StarLight Production и каков график трансляции фильма на телеканале СТБ? Подробнее читайте в материале.

Сериал Акушерка 1 серия: смотреть онлайн

График выхода сериала

  • 20 апреля – 1, 2 серии
  • 21 апреля – 3, 4 серии
  • 22 апреля – 5, 6 серии
  • 23 апреля – 7, 8 серии
  • 27 апреля – 9, 10 серии
  • 28 апреля – 11, 12 серии

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