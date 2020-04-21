«Акушерка»: Биография Николая Боклана

С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» в 20:15 зрители телеканала СТБ увидят медицинскую драму «Акушерка». В ней сыграл талантливый актер Николай Боклан. Читайте его биографию прямо сейчас!

Кроме того, что у Николая – 138 работ в 138 проектах, он еще – Заслуженный артист Украины, харизматичный мужчина, талантливый театральный и киноактер, брат народного артиста Украины Станислава Боклана.

Он сыграл десятки ролей в украинских фильмах и сериалах. Николай Боклан каждый год радует поклонников, появляясь в новых проектах на экране и продолжая выходить на подмостки Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Украинский актер Николай Боклан родился в Киеве осенью 1963 года. На момент его появления в семье подрастал старший на 3 года сын Станислав. Брат Николая — Станислав Боклан — родился в деревне неподалеку от украинского Житомира, но к моменту появления второго ребенка родители перебрались в столицу.

Братья выбрали актерскую профессию, но в театре или на съемочной площадке их дороги не пересекались. У них разные творческие биографии и «почерк» игры. Но успеха и узнаваемости добились оба, у них есть почитатели и солидный багаж в виде фильмографии и десятков сыгранных театральных ролей.

На сцену Молодого театра Боклан-младший выходил недолго. Позже он признался, что на этих подмостках не удавалось реализовать себя в полной мере. Но уже позже Боклан устроился в Театр драмы и комедии на левом берегу. Здесь Николай Боклан прослужил 20 лет, побывав в образе Касио в спектакле «Венецианский мавр», Алексея Вронского в «Анне Карениной», герцога Бэкингема в «Ричарде III», доктора Куилти в «Лолите» и даже в роли командира Губы в постановке «Играем Чонкина».

Кинодебют Николая Боклана состоялся в 1979 году в драматической ленте «Вавилон ХХ», режиссером которой оказался знаменитый в Украине Иван Миколайчук. Боклан известен и как артист дубляжа. В озвучке Николая Владимировича вышли анимационные фильмы «Шрек», «Рататуй», «Кунг-фу панда»-2 и «Зверополис».

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