Заслуженный артист Украины Андрей Мостренко кроме богатого актерского опыта в кино, имеет целый багаж театральных перевоплощений! С понедельника по четверг в 20:15 зрители телеканала СТБ могут посмотреть на фантастическую игру профессионала в новом сериале «Акушерка». Читайте биографию Андрея Мостренко прямо сейчас!

Несмотря на то, что будущая телевизионная звезда родилась 10 января 1972 года в Таллине, свое детство Андрей Мостренко провел в Николаеве.

В детстве артист мечтал стать клоуном, а в старших классах метил на профессию военного-десантника. Для этого Андрей целых три раза прыгал с парашютом! Хоть и с ВДВ не сложилось, в 2002 году он окончил Николаевский филиал Киевского университета культуры и искусств (курс О. Г. Игнатьева).

С 1993 по 2006 год работал в Николаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии. С 2007 года — актер Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

С 2008 года Андрей Мостренко начал работать на дубляже. За год своей работы он озвучил множество популярных фильмов и сериалов. 11 лет назад он впервые попробовал свои силы в кино. Сначала, как и большинство начинающих киноактеров, он играл второплановые роли. За 11 лет он отыграл почти в 60 разных работах! Одну из которых вы совсем скоро сможете оценить уже этой весной на телеканале СТБ!

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