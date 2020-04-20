«Супермама»: чем заинтересует зрителей 9 выпуск проекта от 20.04.2020
Сегодня, 20 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. На той неделе в бой вступит новая четверка участниц: богемная певица, королева красоты и бодипозитива, жена экс-Холостяка и мама-друг. В первый день участницы отправятся в гости к экстравагантной певице Анне Диди, которая родила от незнакомца. Как прокомментирует такую ситуацию ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале.
На этой неделе четверка новых участниц сойдется в битве за звание Супермамы. Богемная мама-певица, королева красоты и бодипозитива, жена экс-Холостяка и мама-друг. Чем удивят и шокируют участницы, а также какой скандал разразится на финале?
В первый день конкурентки отправятся оценивать материнство, саморазвитие и хозяйственность богемной мамы-певицы Анны Диди. Женщина воспитывает своего сына по тибетской системе. Ее сын ‒ бог и царь. Анна разрешает ему все и никогда не наказывает.
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В 9 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:
- Как пройдет знакомство четверки новых участниц?
- Почему история знакомства Анны с отцом ее ребенка шокировала конкуренток?
- Как мамы отнесутся к тибетской системе воспитания?
- Почему истории из личной жизни Анны введут участниц в ступор?
- Какое необычное развлечение приготовила для конкуренток Анна Диди?