«Супермама» 9 выпуск: Родила от незнакомца ‒ какими еще откровениями поделится Анна Диди?

Сегодня, 20 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 9 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с абсолютно разными взглядами на воспитание в течение недели будут оценивать друг друга. В первый день проекта участницы отправились в гости к экстравагантной маме-певице Анне Диди. Может ли она бороться за звание лучшей мамы и какие замечания ей сделает ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

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После знакомства участницы отправились оценивать материнство, саморазвитие и хозяйственность экстравагантной Анны Диди. Она ‒ певица, которая обожает своего сына и мотоциклы. Анна занимается исключительно любимым делом ‒ поет и пишет песни. Своего сына Леона женщина воспитывает по тибетской системе. Она не наказывает его. Для нее до пяти лет он царь и бог, и она полностью подчиняется ему. Но может ли такая свободолюбивая Анна претендовать на звание Супермамы? В этом решил разобраться мамконтроль, который отправился к ней в гости.

Анна встретила соперниц в очень коротеньком халатике с глубоким декольте, чем просто шокировала их. Мамы сразу хотели поиграть с маленьким Леоном, однако у него были другие планы: он капризничал и совсем не хотел идти на контакт. В беседе Анна рассказала, что воспитывает его по тибетской системе, и такое поведение для него вполне нормальное. Но остальные участницы не поняли таких методов. Они считают, что Анна очень мало внимания уделяет развитию своего сына.

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Также мам шокировал тот факт, что Анна отдала Леона в детский сад, когда ему исполнился всего год. Кроме того, они удивились, когда богемная певица призналась, что ей не дано быть идеальной мамой и она не хочет проводить много своего времени с сыном, так как предпочитает писать песни и уделять внимание своему любимому мужчине. Анна считает себя переносчиком плода. Ее миссия ‒ родить и выпустить ребенка в мир.

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Во время беседы с участницами певица рассказала историю знакомства с отцом своего сына. Женщина увидела его в караоке и спросила, можно ли от него забеременеть. Мужчина согласился. А вот нынешний любимый человек Анны переехал к ней через три дня после знакомства.

Что скажет Дмитрий Карпачев по поводу тибетской системы воспитания? Какие советы даст? Узнайте все подробности в 9 выпуске проекта «Супермама».

Video: «Супермама» 9 выпуск: Родила от незнакомца ‒ какими еще откровениями поделится Анна Диди? Супермама 9 выпуск: Родила от незнакомца ‒ какими еще откровениями поделится Анна Диди? Как такое поведение прокомментирует Дмитрий Крпачев

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