Гороскоп на 21 апреля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит посвятить день семье, а кто может использовать карантин с пользой и поучиться чему-то новому? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен



Вы устали. Как и все. Если вас накроет хандра, постарайтесь спастись работой или любимым хобби. Осталось немного.

Телец



Вы слишком все драматизируете. Из-за этого сами себе портите настроение. Постарайтесь не придумывать лишнего и не накручивать себя.

Близнецы

Вас накрыл небольшой кризис. В сложной ситуации постарайтесь приспособиться к новым условиям существования.

Рак

У вас много планов на будущее. Некоторые из них вы сможете реализовать уже сейчас. Будьте предельно внимательны и не тратьте деньги на пустяки.

Лев

Некоторым планам не суждено сбыться. Однако это вовсе не значит, что ваша жизнь станет от этого хуже. Подождите немного. Скоро все наладиться.

Дева



Вам стоит проявить благоразумие. Постарайтесь не выходить на улицу без лишней надобности. И особенно не выводите на улицу детей. Как бы сложно вам не было.

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Весы

Ваши планы претерпят некоторые изменения. Уделите внимание своему здоровью. Закажите витамины и займитесь спортом.

Скорпион

Посвятите весь день семье. Купите настольные игры и сразитесь в монополию или дженгу. Это поднимет настроение в такой непростой ситуации.

Стрелец

Вы потихоньку начинаете сходить с ума. Постарайтесь взять себя в руки. Несколько лишних килограммов ‒ не беда. Займитесь йогой ‒ и все уйдет.

Козерог

Вы очень долго и много работали. Теперь, оказавшись в вынужденном отпуске, не опускайте руки. У вас есть финансовая подушка. А после карантина сможете начать новое дело.

Водолей

Пришло время учиться. Да-да, вам не послышалось. Используйте карантин с пользой. И поваренная книга вам поможет. Кто знает, возможно, вы ‒ новый Джейми Оливер.

Рыбы

Немного депрессивное настроение может испортить вам день. Однако не принимайте все близко к сердцу. И тяжелого в руки тоже брать не стоит. Все отлично. Не унывайте.

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