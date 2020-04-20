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Богемная певица, королева красоты, жена «Холостяка» и мама-друг: участницы новых выпусков проекта «Супермама»

20.04.2020

Сегодня, 20 апреля, в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск психологического реалити «Супермама». Четверка новых участниц сойдутся в битве за звание Супермамы. Богемная певица, королева красоты и бодипозитива, жена «Холостяка» и мама-друг. Кто достоин победы? Читайте в нашем материале подробнее о каждой участнице и попробуйте угадать, кто получит наивысшую оценку от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева

супермама

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Богемная мама-певица Анна Диди

Богемная мама-певица Анна Диди воспитывает своего сына по тибетской системе. Он для нее бог и царь. Мама абсолютно никак не наказывает своего ребенка и ничего не заставляет делать. Она полностью доверяет своей интуиции.

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Жена «Холостяка» Александра

Александра ‒ жена Дмитрия Черкасова. Ее дети с самого рождения живут по режиму, который максимально положительно сказывается на их здоровье и психике. 

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Королева красоты и бодипозитива Даша

Королева красоты и бодипозитива Даша практически с самого рождения воспитывает в своих детях самостоятельность. Она очень редко готовит, так как считает, что ее дети в состоянии самостоятельно подойти к холодильнику и, если надо, могут себе приготовить еду. 

супермама

Мама-друг Яна

Яна ‒ веселая мама-подруга для своих двух сыновей. Женщина уверена, что поймет абсолютно любую ситуацию, в которую могут попасть ее дети. Она не видит ничего страшного, если ее ребенок захочет употребить в ее присутствии нецензурную лексику. 

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Кто из участниц достоин звания Супермамы? Узнайте все подробности с понедельника по четверг в 18:00 на телеканале СТБ. 

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