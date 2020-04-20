Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Анна Герман»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс)

20.04.2020

Сегодня в 22:40 на телеканале СТБ состоится показ долгожданного сериала «Анна Герман». Это история о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Но что же произойдет в 1 и 2 сериях? Читайте прямо сейчас.

Конец 30-х годов. Советская власть безжалостно истребляет представителей национальных меньшинств. Семья Герман — немецкие колонисты из Ургенча. Ирма, Ойген, трехлетняя Аня, годовалый Фридрих и бабушка живут в постоянном страхе ареста. Неожиданно в городе появляется давний поклонник Ирмы, чекист Валентин. Он все еще влюблен в нее и решает, наконец, завоевать Ирму. Валентин дает приказ об аресте ее мужа. 10 лет без права переписки или предательство семьи. Что выберет Ирма?

Смотрите в 1 и 2 сериях «Анны Герман» на телеканале СТБ.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить