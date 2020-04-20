«Анна Герман»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс)

Сегодня в 22:40 на телеканале СТБ состоится показ долгожданного сериала «Анна Герман». Это история о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Но что же произойдет в 1 и 2 сериях? Читайте прямо сейчас.

Конец 30-х годов. Советская власть безжалостно истребляет представителей национальных меньшинств. Семья Герман — немецкие колонисты из Ургенча. Ирма, Ойген, трехлетняя Аня, годовалый Фридрих и бабушка живут в постоянном страхе ареста. Неожиданно в городе появляется давний поклонник Ирмы, чекист Валентин. Он все еще влюблен в нее и решает, наконец, завоевать Ирму. Валентин дает приказ об аресте ее мужа. 10 лет без права переписки или предательство семьи. Что выберет Ирма?

Смотрите в 1 и 2 сериях «Анны Герман» на телеканале СТБ.

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