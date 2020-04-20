Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера многосерийной медицинской драмы. Сериал «Акушерка» является адаптацией американского фильма 2001 года. Но что же произойдет в 1 и 2 сериях? Читайте прямо сейчас!

Сорокалетняя Татьяна Скворцова – акушер-гинеколог, главврач роддома, которая посвящает всю себя спасению рожениц и новорожденных. Но в ее собственной семье нарастают проблемы. Она конфликтует с дочерью и из-за работы постоянно ссорится с мужем, даже забыв о его дне рождения. Не успев вымолить его прощения, Таня едет спасать роженицу Ирину Никифорову, но девушка умирает при родах.

Татьяна делает умершей кесарево и спасает ее новорожденного ребенка. Врач скорой помощи не верит ей и утверждает, что роженица на момент операции была еще жива. Значит, Татьяна – убийца. Но как из этой ситуации выкрутится Таня?

Смотрите в 1 и 2 сериях «Акушерки» на телеканале СТБ.

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