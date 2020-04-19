Гороскоп на неделю с 20 апреля по 26 апреля 2020 года расскажет вам, как правильно распланировать неделю. В какой день лучше засесть за работу, а в какой — посвятить время себе. Помните главное, о чем бы ни рассказал гороскоп, звезды, самое важное – это оставаться дома и следить за своим здоровьем.

Гороскоп на неделю – Овен

Дельный совет можете дать только вы. В начале недели необходимо будет сосредоточиться на себе и своих проблемах. Также можете столкнуться со сложным выбором. Это на некоторое время введет вас в замешательство. Прислушайтесь к своему сердцу, оно уже давно знает ответ.

Гороскоп на неделю – Телец

Постарайтесь сохранить данный позитив. Как бы сложно вам ни было, помните, что в любой момент можете позвонить старым друзьям. Также на этой неделе вас ждет крупная покупка.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Терпение и труд – залог успеха. А вот вашей второй половине этому стоит поучиться у вас. Попробуйте поговорить с любимым человеком и объяснить свои стремления. Но постарайтесь 50% времени посвятить работе, а 50% — своей любви.

Гороскоп на неделю – Рак

Обида не сделает вас счастливым человеком, научитесь прощать. Запомните, все люди совершают ошибки, и даже вы небезгрешны. И пусть Раки сейчас захотели прервать такую крепкую связь, вскоре очень пожалеют об этом.

Гороскоп на неделю – Лев

Отнеситесь внимательно даже к легкой простуде. Панику и тревогу бить не стоит. Но точно нужно следовать правилам карантина и лишний раз не гулять в многолюдных местах. Звезды настоятельно советуют беречь себя. Отлежитесь дома, попейте микстуры и через пару дней приступайте к реализации самых смелых идей.

Гороскоп на неделю – Дева

Неделя обещает быть наполнена позитивом и приятными новостями. Настраивайтесь на лучшее. Хватит обдумывать все то, что не складывается. Время решит эту проблему самостоятельно. Однако если чувствуете, что это действительно ваше, то звезды советуют активизироваться и попробовать еще раз. Следите также за своим самочувствием. Болезнь вас обойдет, однако позаботьтесь об иммунитете.

Гороскоп на неделю – Весы

Вы полны сил и уверенности в себе! На вас свалится столько дел, что иногда вы не будете успевать все переварить и собрать «пазл» воедино. Но это стоит вознаграждения, которое ждет вас впереди. К концу недели получите приятный бонус. Засиживания за работой до ночи окупятся.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Ближе к концу недели вы справитесь со всеми проблемами и ответите самому же себе на главные вопросы. Это будет маленькая победа над собой, которая откроет новые грани. Помните, что пора закончить с угнетением себя.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе для вас главное отыскать гармонию в себе. Если взглянуть на ситуацию пристально, ваши планы грандиозны и имеют право на жизнь. Однако после карантина. Пока занимайтесь доработкой мелочей, ведь из них состоит весь успех.

Гороскоп на неделю – Козерог

Неделя будет не самой легкой, но вы справитесь. Нормализуйте режим сна, чтобы силы вас не покинули уже в начале недели. За время карантина вы много спите, а работаете мало. Поэтому восстановленный режим пойдет на пользу. Если будете что-то не успевать, не бойтесь попросить о помощи.

Гороскоп на неделю – Водолей

Займитесь на этой неделе самосовершенствованием. Все то, что вы давно хотели воплотить в жизнь, стоит начать делать прямо сейчас! У вас есть время и желание. Тратьте силы на себя, на познание нового. А еще в середине недели вы сможете решить много финансовых вопросов.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Столько сил потрачено, а энергию нужно восстанавливать. Людей, которые заставляют вашу нервную систему бунтовать, уберите куда-то подальше. Конечно, не стоит создавать конфликты, но время уединиться с самим собой — самый лучший вариант для вас.

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