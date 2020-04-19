Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, рекомендует которым знакам зодиака переключиться от проблем, некоторым — беречь свое позитивное настроение для по-настоящему близких людей. Подробный гороскоп на 20 апреля для всех знаков зодиака читайте в материале.

Овен

Достигнуть многого вам помогает ваше природное обаяние и чувство юмора. Поэтому в случае недопониманий или проблем, включайте свои навыки.

Телец

Не отказывайте себе в покупках онлайн и просто наслаждайтесь жизнью. Сегодня звезды пророчат вам прилив положительной энергии и хороших новостей.

Близнецы

Хватит тратить свои эмоции на людей, которые этого не ценят. Будете сами меньше расстраиваться, а также появится больше времени на самых близких.

Рак

Раки сияют, как солнце. И ничего не способно омрачить это. Постарайтесь не потерять свое чудесное настроение и сохранить его на вечер для родных людей.

Лев

Вы стали слишком эгоистично относиться ко своей второй половинке. В семье главное – искать компромиссы. Не смотря на постоянный контакт и вашу усталость, это неплохая проверка на прочность.

Дева

Ревность Дев не имеет границ. Доверяйте больше своим близким людям. Хватит подозревать и искать причины. Вам верны.

Весы

Вы вечно обижаетесь на людей, а сами задеть кого-то за живое не боитесь. Сегодня будьте осторожнее в своих выражениях.

Скорпион

Скорпионы не могут вспомнить, что такое нормальный сон. Много лишних мыслей и беспочвенных сомнений терзают вас. Пора разложить не только вещи по полочкам, но и мысли.

Стрелец

Если кто и может сказать правду прямо в лицо, так это смелый Стрелец. Сегодня это качество станет очень даже кстати. Будьте честны, если вас что-то не устраивает.

Козерог

Козероги начали утро не с той ноги, поэтому нужно всячески повышать себе настроение. Вспомните, что сейчас время карантина и можно сделать домашние онлайн-посиделки с друзьями.

Водолей

Вам стоит подготовить себя к чему-то новому. Предвкушение грандиозных свершений добавляет вам энтузиазм.

Рыбы

Рыбы продолжают обдумывать свои идеи и планы. Это прекрасная возможность совершенствоваться, пока есть много свободного времени.