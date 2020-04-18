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Рецепт «Александрийского» кулича

18.04.2020

Совсем скоро наступит светлый праздник – Пасха 2020. У каждой семьи на столе будет много традиционных блюд, а в центре, конечно, окажется кулич. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш рассказал, как приготовить «Александрийский» кулич. Подробный рецепт найдете в материале.

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александрийский кулич от артема кинаша

Ингредиенты:

  • Мука – 250 г
  • Творог – 200 г
  • Сливочное масло – 70 г
  • Сахар – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Желток – 1 шт.
  • Соль
  • Куркума – 1 ч. л.
  • Цукаты
  • Цедра
  • Коньяк
  • Ваниль (по желанию)

Для опары:

  • Молоко – 70 мл
  • Сухие дрожжи – 7 г
  • Сахар – 20 г
  • Мука – 40 г

Для цукатов:

  • Цукаты – 200 г
  • Коньяк – 40 г

В рецептуре дрожи сухие, если нет сухих, взять прессованные и количество сухих умножить на три. Выходит число прессованных дрожжей.   

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Приготовление:

  1. Сначала нужно сделать опару. Молоко нагреть, чтобы стало тёплым, но не перегревать. Сахар смешать с дрожжами, ввести молоко и муку, хорошо перемешать. Тару с опарой накрыть плёнкой и поставить в тёплое место минут на 30–40.
  2. Пока опара подходит, нужно сделать цукаты. Соединяем цукаты и коньяк, оставить.
  3. Делаете тесто. Сахар, яйца и желток нужно взбить. Творог, если зернистый, пропустить через сито. Во взбитые яйца добавить творог и растопленное сливочное масло, но оно не должно быть горячим. Всё это на медленных оборотах кухонной машины перемешать. Добавить опару и опять перемешать.
  4. Поменять насадку венчик на лопатку. Добавить муку вместе с куркумой. Вымешивать минут 10, в середине процесса добавить цукаты.
  5. Вымешанное тесто накрыть плёнкой и отставить в тёплом месте минимум на час, тесто должно увеличиться раза в 2.
  6. Достать и слегка помять тесто, разложить по формам, приблизительно 1/3 формы заполнить тестом. Накрыть формочки плёнкой и дать тесту подойти минут 20. В разогретую до 180 градусов духовку отправить куличики.

Приятного аппетита!

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