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Пасхи от судей «МастерШеф»: рецепты от Эктора Хименеса-Браво, Владимира Ярославского и Ольги Мартыновской

18.04.2020

Уже совсем скоро наступит светлый праздник Пасхи-2020. Если вы все еще не нашли свой идеальный рецепт праздничного блюда – редакция сайта STB.UA спешит к вам на помощь. Читайте рецепты и правила выпекания пасок от судей кулинарного шоу «МастерШеф» в нашем материале!

Пасха «Панеттоне» от мамы Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:

  • мука – 560 г
  • сухие дрожжи – 1 ст. л.
  • белый сахар – 110 г
  • теплое молоко (но не горячее) – 120 мл
  • соль – ½ ч. л.
  • цедра одного большого апельсина и одного лимона
  • большие яйца – 4 шт.
  • ванильный экстракт – 1 ч. л.
  • мягкое сливочное масло комнатной температуры – 150 г
  • золотой изюм (мелко нарезанный) – 75 г
  • сухая клюква – 75 г
  • карамелизированные апельсины – 75 г
  • черный шоколад (мелко нарезанный) – 100 г
  • форма для «панеттоне» или форма 20 см в диаметре с вложенным высоко пергаментом, смазанная сливочным маслом.

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 40°C и выключите (оставьте гореть свет).
  2. Поместите дрожжи, 1 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара в небольшую миску и смешайте. Добавьте теплое молоко и перемешивайте, пока не увидите пену (5-10 минут).
  3. В другой миске смешайте миксером всю муку, оставшийся сахар, всю цедру и соль. Добавьте яйца, смесь дрожжей, ваниль и перемешайте тщательно насадкой для теста, пока вся мука не исчезнет. Накройте пленкой и дайте отдохнуть в духовке 2-4 часа, пока тесто не вырастет в три раза.
  4. Выньте тесто и перемешайте насадкой для теста 5 минут. Добавляйте понемногу сливочное масло, пока не перемешается.
  5. Несколько раз соскобите тесто со стенок. Оно должно стать эластичным и онородным. Добавьте сухие фрукты, карамелизированные апельсины и шоколад и перемешивайте еще одну минуту. Смажьте сливочным маслом руки и деревянную доску. Выложите тесто и сформируйте шар. Положите в форму для панеттоне. Сделайте надрезы крест-накрест острым ножом. Смажьте верх теплым молоком или теплым жидким сливочным маслом, накройте пленкой и еще дайте отдохнуть в теплой духовке, пока не вырастет в три раза (2-3 часа).
  6. Выньте, снимите пленку и выпекайте в духовке при 175 ° С 45-50 минут, пока зубочистка не будет выходить сухой. Если «Панеттоне» становится коричневым сверху очень рано, накройте фольгой. Охладите и подавайте к праздничному столу!

Пасха от Ольги Мартыновской

Ингредиенты:

  • мука высшего сорта – 500 г
  • морская соль – 16 г
  • сахар – 150 г
  • живые дрожжи – 25 г (или  9 г сухих)
  • сливочное масло – 200 г
  • яйца – 8 шт. 
  • растительное масло (лучше оливковое второго отжима или любое другое, но без резкого запаха) – 120 мл
  • сушеная вишня – 200 г 
  • звездочки бадьяна – 3 шт.
  • коньяк – 50 мл
  • белый шоколад для глазури – 300 г
  • какао-масло для глазури – 50 г

Приготовление:

  1. Сначала замочите вашу вишню в коньяке и оставьте на несколько часов. 
  2. Кстати, если вы не нашли сушеную вишню, возьмите замороженную и сделайте домашние цукаты. Для этого нужно разморозить ягоду и проварить в сиропе 2 минуты (сироп: 100 мл воды + 50 г сахара). Слить лишний сироп через сито и отправить в духовку на 2–3 часа при температуре 90–100 градусов. Уйдет вся лишняя влага, а ягода при этом останется сочной, но уже не потечет и не даст лишний сок в тесто. С вишней получится очень вкусно.
  3. В чашу миксера поместите муку, дрожжи (покрошить или просто всыпать сухие), 6 яиц и на невысокой скорости вымешивайте крюком 5–6 минут.
  4. Сливочное масло нарежьте кубиками, оно должно быть не очень холодным, но и не теплым ( 14-16 градусов).
  5. Добавляем масло, не прерывая процесс вымешивания, в 3 этапа.  
  6. Когда тесто хорошо вымешано и отлипает от бортов чаши, добавляем оставшиеся 2 яйца и растительное масло. 
  7. Вымешиваем еще 10 минут. 
  8. Важный момент! Растительное масло я ароматизирую звездочками бадьяна. Нагреваем масло до 45–50 градусов вместе с бадьяном, остужаем и оставляем на пару дней. Плотное растительное масло, особенно оливковое, очень мощный абсорбент. Вы можете придать ему любой вкусовой оттенок.
  9. Накрываем пищевой пленкой или вафельным влажным полотенцем и даем тесту подойти 1 час при комнатной температуре. Тесто любит также влажность. В идеале –  90% влажности.
  10. Обминаем поднявшееся тесто деликатно руками, тем самым выпуская углекислый газ, который образовался за счет жизнедеятельности дрожжей.
  11. Накрываем снова пищевой пленкой и ставим в холодильник на 12–16 часов.
  12. Формы смазываем сливочным маслом, выкладываем шарики теста, смазываем верхушечки яйцом и даем подойти в тепленьком месте 2 часа, уже ничем не накрывая.
  13. Выпекаем при 150 градусах 20–30 минут. Все зависит от размера формы: 20–30 минут для паски весом 300–400 грамм. Для совсем маленьких будет достаточно 15–18 минут.

Пасха от Владимира Ярославского

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Ингредиенты для первого теста:

  • едва теплая вода – 200 мл
  • сухие дрожжи – 8 г
  • сахар – 20 г
  • мука – 100 г
  • сливочное масло – 50 г
  • сахар – 50 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 150 г

Приготовление:

  1. В воду введите сахар и сухие дрожжи, дайте им активироваться 10–15 минут. 
  2. Добавьте муку и дайте подойти под пленкой минут 40 в теплом месте. 
  3. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло с яйцами и сахаром в однородную массу и введите муку. 
  4. Когда дрожжи вырастут в 2–3 раза, введите в них масляную смесь и хорошо перемешайте. 
  5. Накрываем пленкой и в холодильник на ночь – 8 часов (для ускорения оставить на 3 часа в теплом месте).
  6. 125 г изюма замочите в 30 г бренди на ночь.

Ингредиенты для второго теста:

  • сливочное масло – 100 г
  • сахар – 120 г
  • желтки – 3 шт.
  • цедра лимона – 2 шт.
  • цедра апельсина – 1 шт.
  • мед – 40 г

Приготовление:

  1. Достаньте заранее ингредиенты из холодильника – все должно быть теплым.
  2. Все хорошо взбейте в однородную массу.
  3. Смешайте с первым тестом и введите 360 г муки (тесто может взять чуть больше до 380–390 г). Лучше всего это делать миксером (насадкой для теста). 
  4. Теперь мешайте тесто насадкой непрерывно 7–8 минут.
  5. Дайте 10 минут отдохнуть. И вновь мешайте тесто 7–8 минут насадкой. И еще раз повторить отдых и вымешивание насадкой. Таким образом мы «растягиваем» глютен – это важно. Тесто станет упругим, эластичным и перестанет липнуть к рукам.
  6. Добавляем 125 г цукатов (у меня клюква), замоченный изюм и хорошо вымешиваем.
  7. Переносим тесто в миску и даем еще раз подойти – примерно 2 часа в теплом месте под пленкой.
  8. Тесто увеличилось в объеме в 2,5–3 раза. Замешиваем его руками уже на столе с использованием растительного масла. Делим на 4 части и кладем в бумажные формы диаметром 11 см, смазанные маслом.
  9. Даем хорошо расстояться. Делаем надрез крестом на верхушке и кладем небольшой кусочек масла.
  10. Ставим в разогретую до 175 градусов духовку и печем 35 минут. При необходимости в конце приготовления повысьте температуру, если недостаточно румяный верх.
  11. Готовый кулич проткните внизу двумя деревянными шпажками и оставьте охлаждаться, перевернув вниз, например, между двух досок (вес одного – 400 г и больше).

Творожная пасха от Елизаветы Глинской

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Ингредиенты:

  • творог (жирностью 9-15%) – 1 кг
  • желтки – 160 г (8 шт.)
  • сметана – 300 г (1,2 стакана объемом 250 мл, жирностью 15-20%)
  • сахар – 160 г (0,8 стакана объемом 250 мл)
  • сливочное масло – 200 г (размягченное, жирностью  82%)
  • ванильный сахар или семена ванили  – по желанию
  • светлый изюм – 100 г (4 ст. л.)
  • апельсиновые цукаты – 100 г (можно использовать инжир, курагу, финик, обжаренный грецкий орех или фундук)

Приготовление:

  1. Промойте изюм несколько раз в теплой воде, просушите бумажным полотенцем. 
  2. Перетрите творог через мелкое сито.
  3. Добавьте желтки, сметану, растопленное сливочное масло.
  4. Пробейте погружным блендером до однородности. Переложите в кастрюлю.
  5. При постоянном помешивании на среднем огне доведите до парения, но не кипятите. 
  6. Остудите, добавьте изюм и цукаты. 
  7. Если у вас нет форм, то вы можете использовать одноразовые пластиковые формочки, ведерка, бумажные стаканы – в дне каждого из них следует сделать дырочки или любые другие отверстия, через которые будет стекать сыворотка.
  8. Поставьте форму вверх дном в миску, вложив в нее смоченную водой марлю. 
  9. Отправьте в холодильник на несколько часов.
  10. Достаньте массу из холодильника, перемешайте, чтобы поднять со дна цукаты, и переложите в пасочницу. Постукивая, утрамбуйте, заверните марлей, сверху положите груз. 
  11. Отправьте форму с пасхой в холодильник на сутки. Аккуратно слейте сыворотку, переверните, снимите форму, затем снимите марлю.
  12. Украсьте цукатами. Срок годности творожной пасхи – не более 72 часов.

 Пасха от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты для теста:

  • яйца — 30 шт. (30 желтков и 20 белков) 
  • сливочное масло — 1 кг 
  • сахар — 2 кг 
  • сметана (домашние сливки) — 500 мл 
  • молоко — 1 л 
  • изюм — 1 кг 
  • цукаты — 700 г
  • сок 1 лимона
  • цедра 1 лимона и 1 апельсина
  • ванильный сахар — 5—6 пак. 
  • сухие дрожжи «Др. Откер» — 10 пак. 
  • мука высшего сорта — 4—5 кг (сколько возьмет тесто)

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Приготовление:

  1. Закипятите молоко и добавьте к нему немного муки, доведя до состояния густой сметаны. Дайте остыть, чтобы руке быть тепло. Добавьте дрожжи и оставьте подниматься.
  2. Отдельно взбейте желтки с сахаром и белки с сахаром. Аккуратно подмешайте все в поднявшуюся опару, добавьте муку, доведя до состояния густой сметаны. Оставьте подниматься.
  3. Растопите масло и добавьте к нему сметану, сок лимона, цедру и ваниль. Добавляйте муку до такого состояния мягкости теста: оно должно стать мягким, пушистым, немного прилипать к рукам. Не забивайте тесто мукой! Вымешивать придется долго, минимум полчаса, т. к. тесто очень сдобное. 
  4. Добавьте вымытый изюм, присыпанный мукой, и рубленые цукаты. Цукаты лучше порубить в миксере, предварительно добавив в чашу миксера несколько ложек муки, иначе цукаты слипнутся в ком. Если рубить придется ножом, то тоже с мукой.
  5. Поставьте тесто в теплое место. Оно должно увеличиться в 2 раза, это займет от 1 до 1,5 часа. 
  6. Формочки смажьте растительным маслом. Сформируйте гладкие комочки и заполните ими формочки на треть. Если формы бумажные, то просто положите комочки на дно.
  7. Выпекать куличи желательно на нижнем поджиге, при температуре не больше 150—160 °C.
  8. Готовые куличи сразу достаньте из металлических формочек. Если куличи высокие, то положите их на пару минут на чистое полотенце, покатайте с боку на бок, чтобы не залежался бочок. 
  9. Смажьте горячие куличи глазурью. 

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Ингредиенты для глазури:

  • яйца (белки) — 4 шт.
  • сахар — 250 г 
  • лимонная кислота — 0,5 ч. л. 
  • сахарная пудра — 125 г 
  • ванильный сахар — 5 г (1 пакетик)

Приготовление глазури:

  1. Очень важно в приготовлении меренги, как основы глазури, чисто отделить белки от желтков. 
  2. Не менее важно, чтобы посуда, в которой будут взбиваться белки, была абсолютно чистой, без остатков воды или жира. 
  3. Яичные белки тщательно взбейте в устойчивую пену, постепенно добавляя к ним обычный и ванильный сахар, смешанный с лимонной кислотой. 
  4. Сахар и лимонную кислоту начинайте всыпать не сразу, а лишь через время, когда белки уже взобьются в пену, напоминающую мыльную, иначе они будут мазаться.
  5. Когда взбитые с сахаром белки будут хорошо держаться на венчике, не свисая вниз, добавьте к ним сахарную пудру. Аккуратно перемешайте все ложкой.

Приятного аппетита и счастливой Пасхи!

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