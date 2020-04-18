Этот рецепт пасхального кулича очень близок к французскому бриошу. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольга Мартыновская отталкивалась от рецепта «Бабушкиных бриошь» известного французского шефа Анн-Софи Пика. Пошаговый рецепт приготовления пасхального кулича от Ольги Мартыновской – читайте в материале.

Ингредиенты:

растительное масло (лучше оливковое второго отжима или любое другое, но без резкого запаха) – 120 мл

живые дрожжи – 25 г (или 9 г сухих)

Приготовление:

Сначала замочите вашу вишню в коньяке и оставьте на несколько часов.

Кстати, если вы не нашли сушеную вишню, возьмите замороженную и сделайте домашние цукаты. Для этого нужно разморозить ягоду и проварить в сиропе 2 минуты (сироп: 100 мл воды + 50 г сахара). Слить лишний сироп через сито и отправить в духовку на 2–3 часа при температуре 90–100 градусов. Уйдет вся лишняя влага, а ягода при этом останется сочной, но уже не потечет и не даст лишний сок в тесто. С вишней получится очень вкусно.

В чашу миксера поместите муку, дрожжи (покрошить или просто всыпать сухие), 6 яиц и на невысокой скорости вымешивайте крюком 5–6 минут.

Сливочное масло нарежьте кубиками, оно должно быть не очень холодным, но и не теплым ( 14-16 градусов).

Добавляем масло, не прерывая процесс вымешивания, в 3 этапа.

Когда тесто хорошо вымешано и отлипает от бортов чаши, добавляем оставшиеся 2 яйца и растительное масло.

Вымешиваем еще 10 минут.

Важный момент! Растительное масло я ароматизирую звездочками бадьяна. Нагреваем масло до 45–50 градусов вместе с бадьяном, остужаем и оставляем на пару дней. Плотное растительное масло, особенно оливковое, очень мощный абсорбент. Вы можете придать ему любой вкусовой оттенок.

Накрываем пищевой пленкой или вафельным влажным полотенцем и даем тесту подойти 1 час при комнатной температуре. Тесто любит также влажность. В идеале – 90% влажности.

Обминаем поднявшееся тесто деликатно руками, тем самым выпуская углекислый газ, который образовался за счет жизнедеятельности дрожжей.

Накрываем снова пищевой пленкой и ставим в холодильник на 12–16 часов.

Формы смазываем сливочным маслом, выкладываем шарики теста, смазываем верхушечки яйцом и даем подойти в тепленьком месте 2 часа, уже ничем не накрывая.