Битва черных в 8 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 была очень зрелищной, ведь судьи интересным образом проверили знание и умение применять различные техники участниками. Профессионалов ждал «кулинарный дартс». Кто шокировал участников своим «некрасивым» поведением, провалил испытание и покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 8 выпуске – узнаете уже сейчас.

В 8 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинул Володя Чахмахчян!

На битве профессионалов ждал «кулинарный дартс». Каждый получил по 5 дротиков. В зависимости от того, в какие секторы попадет участник, такие и техники он должен применить в своем блюде. Володя Чахмахчян должен был приготовить блюдо с использованием техники сувид, шокер, желефикация, эмульгация и запекание. Судьям шеф принес «разнообразие вкусов тигровой креветки», которое крайне их разочаровало. Ольга Мартыновская отметила плохую презентацию, несовершенство вкуса тар-тара и несоответствие текстур других элементов блюда. Профессионалу не удалось правильно приготовить мусс, желе и суфле. Также судьи единогласно назвали вкус соуса ужасным.

Сказать, что я расстроен – нет. Сейчас объясню, почему. Достаточно определенное время я уже не вижу себя победителем этого проекта. Тут очень учитываются новые техники в мире и последние тренды, которыми я не занимаюсь.

Но уйти «красиво» и на позитивной ноте Володе не удалось. Участников возмутило то, как шеф попрощался с судьями, а именно с Ольгой Мартыновской, которую он открыто проигнорировал. В свое оправдание Чахмахчян сказал следующее:

Я всем судьям сказал большое спасибо и пожал руки. А какие есть варианты с чужой незнакомой женщиной? Если бы я был девочкой, то мог бы обнять Олю, а так… Что мне, руку ей целовать?..

На кухне начинается настоящий накал страстей, и это был только 8 выпуск! Дальше будет еще жарче! Не пропустите 9 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 25 апреля в 19:00 на телеканале СТБ!

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