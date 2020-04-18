Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели 8 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. Ну что сказать, с каждым выпуском становиться все интереснее, ведь борьба между участниками ожесточается. Кого из профессионалов погубила жадность в первом же испытании? Реально ли обмануть вкусовые рецепторы мясоеда? О всем самом интересном, что произошло в 8 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 узнайте в нашем материале.

Первое испытание должно было научить профессионалов лучше планировать и рационально использовать продукты. Их задача заключалась в приготовлении одного блюда, которое продемонстрирует их максимальный кулинарный уровень. Но участники по привычке «вынесли» кладовую. И тут-то участников ждал неожиданный подвох. После приготовления блюд Эктор взвесит кулинарные отходы каждой команды.

Сашу Цвигуна погубила жадность Толика Цуперяка и они первыми надели черные фартуки. Наименьший вес отходов оказался у Насти Кобыляцкой и Юлии Жигулиной (Кушнир). После дегустации блюд судьи особо высоко оценили конфеты от Ефима Кравченка и Эдика Канаряна, а по общему результату лучшей стала пара Максима Высоцкого и Влада Ермакова. А вот Володя Чахмахчян и Влад Мицкевич принесли судьям сырые кальмары, из-за чего присоединились к Саше и Толику надев черные фартуки.

Впервые в этом сезоне к шеф-поварам приехали в гости известные титулованные тяжелоатлеты! Задачей команд, капитанами которых стали Влад Ермаков (красные) и Максим Высоцкий (синие), было накормить семерых богатырей белковым обедом. Но в этот раз блюда должны быть без единого грамма мяса. С разницей в один голос победила синяя команда. Черный фартук достался Виктору Самардаку из-за того, что именно он готовил котлеты для бургеров, которые оказалась менее вкусными и похожими на настоящее мясо.

На битве черных судьи решили интересным образом проверить знание и умение применять различные техники участников. Профессионалов ждал «кулинарный дартс». Каждый получил по 5 дротиков. В зависимости от того, в какие секторы попадет участник, такие и техники он должен применить в своем блюде. Чье блюдо оказалось худшим и что так сильно возмутило профессионалов после битвы черных?

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