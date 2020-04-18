Гороскоп на 19 апреля поможет всем знакам зодиака убедиться, что сегодняшний день точно будет благоприятных во всех смыслах. Не бойтесь делать то, что желаете. Особенно, если это не перечит интересам других. Подробнее узнайте в гороскопе на 19 апреля 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овнам звезды советуют заняться медитацией. Уборка позади, множество вкусных блюд приготовлено. Результат собственного труда подарил вам хорошее настроение. Осталось заняться своими мыслями.

Телец

На улице такая чудесная погода, и вы все рветесь на прогулку. Однако звезды вам строго рекомендуют воздержаться. Ищите себе занятие по душе в домашних условиях. Например, спорт или уходовые процедуры.

Близнецы

Будьте сегодня особенно внимательными. Звезды предсказывают опасность в быту. Не переставляйте мебель, не лезьте на верхние полки за чем-то. Лучше попросите вам помочь.

Рак

Удачный день для решения важных вопросов, однако только онлайн. Если хотели совершить обновки в гардеробе, то смело можете поискать сегодня что-то в сети. Либо осваивайте интересные кулинарные эксперименты.

Лев

Благоприятное расположение небесных светил сегодня создает все условия для хороших семейных дел. Романтический ужин, просмотр кино, обсуждение будущего.

Дева

Девы чувствуют себя одиноко. Но это легко исправить. Созвонитесь с тем, кто всегда вас понимает, не смотря на любые разногласия. Как повод используйте поздравления с праздником!

Весы

Весы в очередной раз подтвердят свой авторитет и жизненный опыт. Гордитесь собой и своими достижениями!

Скорпион

Скорпионам звезды предвещают день разбора полетов. Однако не становитесь зачинщиком конфликтов. Сегодня это обернется для вас неудачей.

Стрелец

Стрельцам пора погрузиться в семейные дела. Поинтересуйтесь проблемами близких, постарайтесь им помочь. Поверьте, добрые дела, сделанные кому-то, воздадутся вам приливом положительной энергии.

Козерог

Пришло время для серьезного разговора с вашей второй половинкой. Сохраняйте спокойствие, ведь результат будет положительным. В виду праздничных дней предложите начать все с чистого листа и провести время вместе.

Водолей

Уделите время своему хобби. Это поможет привести в порядок ваши мысли.

Рыбы

Рыбы рвуться скорее приступать к запланированным делам, которые придумали себе за время карантина. Однако вам точно следует пока оставаться в режиме ожидания и строго придерживаться ограничений.