Взвешенные, но не счастливые: чего ждать от 8 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2
17.04.2020
В прошлом выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 никто не покинул кухню проекта. Но будут ли судьи так же благосклонны? Впервые в этом сезоне, в 8 выпуске к шеф-поварам приедут в гости известные титулованные тяжелоатлеты. Команды должны накормить семерых богатырей-мясоедов блюдами без единого грамма мяса! Чего еще стоит ждать от 8 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2?
Подробнее смотрите в 8 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:
- Кого из профессионалов подведет жадность?
- Смогут ли кулинары впечатлить спортсменов исключительно растительной едой?
- Почему испытание с богатырями может обернуться тотальным провалом профессионалов?
- И попрощается ли кто-то из участников с кухней «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 8 выпуске?
Не пропустите 8 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 18 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!
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