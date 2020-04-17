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Взвешенные, но не счастливые: чего ждать от 8 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2

17.04.2020

В прошлом выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 никто не покинул кухню проекта. Но будут ли судьи так же благосклонны? Впервые в этом сезоне, в 8 выпуске к шеф-поварам приедут в гости известные титулованные тяжелоатлеты. Команды должны накормить семерых богатырей-мясоедов блюдами без единого грамма мяса! Чего еще стоит ждать от 8 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Подробнее смотрите в 8 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

  • Кого из профессионалов подведет жадность?
  • Смогут ли кулинары впечатлить спортсменов исключительно растительной едой?
  • Почему испытание с богатырями может обернуться тотальным провалом профессионалов?
  • И попрощается ли кто-то из участников с кухней «МастерШеф. Профессионалы»-2  в 8 выпуске?

Не пропустите 8 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 18 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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