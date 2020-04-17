Такого завершения выпуска еще не было никогда. Эмоции, слезы, обиды и даже… осуждение других. Девушка, которая не получила розу, явно не была готова покинуть проект. Более того, еще не дожидаясь Церемонии, Макс решил попрощаться с еще одной участницей. Кто же покинул реалити «Холостяк»-10 в 7 выпуске? Почему после экватора шоу покидают две девушки сразу? И на какой ноте завершилась неделя?

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Приехав в дом к девушкам, Макс решил с каждой провести время. Так, Оля, Вика и Даша отправились на просмотр кино с Холостяком. Но уже тогда главный герой заметил, что Оля чем-то озадачена и недовольна. Мужчина предложил поговорить, однако тет не сложился. Участница молчала, а Макс безуспешно пытался выяснить причину обид.

«Мне было что ему сказать. Но я просто забила и собирала этот комочек злости в себе дальше. Да, я несколько дней с этим живу», — комментирует Оля.

Более того, девушка призналась лично Холостяку, что есть момент, который ее гложет. Но она охладела.

«Я удивлён. Потому что на данном этапе не видел особо чувств с твоей стороны. Мне кажется, значит, нет смысла продолжения этих отношений. Я хочу запомнить все хорошее и поставить точку», — заключил Макс.

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А вот по итогу недели и тематической вечеринки, Макс объявил, что намерен провести Церемонию. Розу не получила яркая и задорная Аня. Однако вся драма на этом только началась. Уже возле машины с девушкой случилась настоящая истерика.

«Я хочу тебе кое-что сказать. Я именно тот человек, который влюбляется в тебя, когда выключаются камеры. И единственного человека, который к тебе искренний, ты садишь сейчас в машину. Ты оставил девушек, среди которых одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая — девственница, которая по сексуальности ставит себе 10 баллов, третья — ходит с проекта на проект. А четвертая вообще крыса! И с ними ты собрался строить отношения?! Серьезно?».

Макс привык, что Аня говорит то, что думает. Однако понимает, что это подогрето женской обидой: «В любом случае, было не очень красиво с ее стороны».

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