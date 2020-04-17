7 выпуск стал самым смешным, эмоциональным и взрывным. Девушки и Макс вернулись из Таиланда в Киев. Но старт недели ознаменовался совсем не объяснениями Холостяка, а его переездом в дом к участницам. Кто покинул проект, не дожидаясь Церемонии? А кто в истерике оговорил своих соперниц лично главному герою?

Макс решил пожить эту неделю с девушками, провести больше времени в быту и посмотреть на их поведение не в условиях свиданий. И не смотря на бурю эмоций в конце прошлого выпуска, а также угроз покинуть проект, все встретили мужчину радостно и счастливо. А вот новость о том, что он остается в доме надолго, восприняли неоднозначно.

Чтобы распределить каждый день, Холостяк предложил участницам описать их идеальный досуг со своим мужчиной. Алина захотела заняться спортом, Аня — почитать перед сном. У многих соперниц среди пунктов был просмотр кино. Поэтому главный герой решил пригласить Олю, Дашу и Вику в домашний кинотеатр. По итогу просмотра «Мистера и миссис Смитт» Оля уехала домой. Во время личного общения пара не смогла найти общий язык.

К ночи Аня пришла к Максу читать сказку. Но начать так и не удалось. Девушка бесконечно хохотала, а по итогу призналась, что рассчитывала на продолжение: «Семь недель без мужчины делают своё дело».

На утро Макс отправился на тренировку с Алиной. Но девушка поступила по-хитрому и перевела физкультуру в романтическую прогулку.

В конце недели Макс предложил Дане и Алине приобрести соперницам образы, а Насте и Даше закупиться продуктами. Результаты самодеятельности девушек вызвали смех у всех, особенно у главного героя. Алина перевоплотилась в Роклосану, Аня — в монашку, Вика — в Мальвину, а Даша — в девушку-кошку.

Гостями стали самые близкие друзья Холостяка и участниц. А вот к Алине приехала… мама! К Дане же приехал лучший друг, что насторожило Макса.

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По итогу вечера все успели пообщаться, Макс – узнать каждую девушку ещё лучше и даже познакомиться с мамой одной из. Хотя сама женщина во время общего тета очень настаивала на поцелуе Макса и Алины, что явно вогнало в краску обоих.

Стоит добавить, что перед Церемонией роз главный герой решил вручить Кристине и Насте деньги — по 25 тысяч гривен каждой. Обоим необходимо будет самостоятельно решить, как распорядиться средствами и организовать свидание.

«Не сказала бы, что это очень большие деньги», — отметила Настя.

Традиционно состоялась Церемония! Макс сделал свой выбор, который дался непросто участнице, покинувшей проект. Такого прощания ещё не было никогда!

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