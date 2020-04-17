В Днепре врачи, которые занимаются больными COVID-19, вынуждены жить на работе. Тридцать медиков больницы имени Мечникова уже неделю как поселились в отделении интенсивной терапии, чтобы не идти домой и не подвергать опасности своих близких. С семьями они общаются по телефону исключительно после дежурств. Как работают и защищают себя медики — узнавала программа СТБ «Вікна-новини».

Врач-анестезиолог Владимир Дубина признается, что его семья в сложившейся ситуации всецело его поддерживает и понимает. Его жена также была готова идти на смены, однако решили пока справляться так и держать ее «на замене» на крайний случай.

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Рабочая смена длится 6 часов. В каждой по 10 медиков, одетых в специальные костюмы. Лица закрывают респираторами и специальными щитками. Снимать такое “обмундирование” категорически запрещено до конца смены.

«Мы составили чек-лист. Главное — это возможность быстрого одевания. Также у нас действуют правила раздевания, ведь необходимо оставлять верхний защитный слой в “грязной зоне”. Дальше мы заходим в более чистую часть, где оставляем нижние слои защиты», — рассказывает врач-анестезиолог Наталия Бонадига.

Отделение для больных поделили на две зоны: одна для пациентов, вторая — ординаторская, где поселились врачи. Переходить во время смены по отделениям и зонам врачам категорически запрещено. Поэтому связь держат с помощью раций.



Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.