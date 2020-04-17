Что ждет в апреле каждого из знаков зодиака? Какие планы строить, а с чем лучше повременить? Подробный гороскоп на апрель 2020 составил Хаял Алекперов – один из самых известных экстрасенсов и астрологов страны, эксперт проекта Следствие ведут экстрасенсы.

Овен

Этот месяц для Овнов – прекрасное время, чтобы заняться составлением планов на будущее. У представителей знака возникнет множество креативных, а главное – рабочих идей. В конце апреля обратите внимание на свое здоровье – возможны обострения хронических недугов.

Телец

В апреле многие Тельцы могут загрустить. Этому поспособствуют не только сложившиеся обстоятельства, но и расположение небесных тел, которое подтолкнет представителей знака к самокопанию. Делать правильные выводы о своих былых ошибках – это прекрасно. Но старайтесь не зацикливаться – самые громкие победы у вас впереди!

Близнецы

Звезды советуют Близнецам быть осторожнее. Избегайте спешки в хлопотах по дому, занимайтесь спортом аккуратно, так как есть вероятность получить травму. Конец апреля сулит представителям знака нежданную прибыль – возможно возвращение старых долгов.

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Рак

Апрель – прекрасное время, чтобы заняться творчеством. Представители знака смогут открыть в себе совершенно новые грани и таланты. А главное – даже к рутинным делам и скучным ежедневным заботам смогут найти креативный подход.

Лев

Звезды советуют Львам бороться с присущим им упрямством и категоричностью. В апреле эти черты вашего характера не только могут стать причиной для ссор с близкими людьми, но к тому же подтолкнут вас к ложным выводам и неправильным решениям. А потому не забывайте прислушиваться к советам окружающих .

Дева

Звезды советуют Девам экономнее распоряжаться финансами. Сейчас расположение небесных тел может подталкивать вас к чрезмерным и неоправданным тратам. В конце апреля обратите особенное внимание на свой рацион – есть риск проблем с работой желудочно-кишечного тракта.

Весы

В этом месяце настроение Весов может меняться каждую минуту. А потому, чтобы не жалеть о совершенных поступках и сказанных словах, звезды советуют быть сдержаннее. Не торопитесь с выводами о людях и происходящих событиях.

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Скорпион

Апрель может стать очень плодотворным для Скорпионов. Работоспособность представителей знака будет находится на максимуме. К тому же, сейчас вам гораздо легче сконцентрироваться на решении реальных задач. Совет звезд – использовать это время для того, чтобы разобраться со старыми завалами и привести дела в порядок.

Стрелец

Этот месяц для Стрельцов – идеальное время, чтобы решить внутрисемейные конфликты и обсудить накопившиеся вопросы друг к другу. У вас есть все шансы сделать это так, чтобы никому не было обидно.

Козерог

В апреле звезды советуют Козерогам не бояться внутренних и внешних изменений. Поменяв свое отношение к происходящим событиям, вы увидите новые перспективы и возможности. А главное – поймете, как достичь желаемого.

Водолей

В апреле звезды советуют Водолеям заняться своим саморазвитием. В этот период у вас есть все шансы открыть в себе новые таланты и скрытые способности. В конце месяца постарайтесь уделить больше времени своему здоровью – возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Рыбы

В апреле у Рыб может сложиться впечатление, что их мир настроен против них. Но звезды советуют не делать поспешных выводов. Не смотря на возможные трудности и неудачи, в конце месяца обстоятельства сложатся даже лучше, чем вы рассчитывали.

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