Что ждет всех знаков зодиака 18 апреля 2020 года — знают звезды. Поэтому читайте гороскоп на грядущую субботу, чтобы понимать, чего ждать от предпраздничных дней.

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Овен

18 апреля стоит посвятить себе: мечтать, подводить итоги, оценивать свои достижения. Помните, что все лучшее впереди! Можете отлично заняться планированием.

Телец

Сегодня вы успеете сделать все запланированные дела и даже больше. Если столкнетесь с трудностями или сложными вопросами, обращайтесь за помощью к близким и друзьям.

Близнецы

Не стоит тратить свою энергию зря. Постарайтесь запастись силами и вдохновением. Если надумали печь куличи, то предварительно ознакомьтесь с рецептом и действуйте строго по указаниям.

Рак

Делайте то, что велит вам интуиция. Если настроены отдохнуть и полежать у телевизора, то смело занимайтесь этим. А если хотите заняться готовкой праздничного стола, то не откладывайте. В любом случае, вы останетесь наполнены энергией.

Лев

Присущая Львам практичность сегодня даст отличные плоды. Многие начнут звонить и просить советы. Постарайтесь быть объективным и честным. Не отвлекайтесь на домыслы и пересуды.

Дева

Девам звезды приготовили проверку на прочность. Попробуйте заново то, что у вас не получилось. Избавляйтесь от привычки бросать все на полпути.

Весы

Общение с близкими даже по видеосвязи подарит внезапное озарение, которое поможет разобраться в себе или давно не решенных проблемах.

Скорпион

Скорпионы хотят провести праздники в полном покое. Но не путайте свое личное пространство с полной изоляцией от всех вокруг.

Стрелец

Сегодня день везения. Даже если вам придется переделать все начатое, то все пройдет как нельзя лучше и результат вас порадует. Главное, не опускайте сразу руки.

Козерог

День будет настолько удачным, насколько вы ему позволите. Но учтите, что сегодня вы склонны придавать событиям большее значение, чем стоило бы.

Водолей

Сегодня старые отношения заиграют новыми красками. Будьте позитивны, и последствия этого дня еще долго будут радовать вас. Научитесь слушать и делать то, что вас просят. Не забывайте, что лично вы от этого также получите немало положительных эмоций.

Рыбы

Любое начинание практически обречено на успех. Дерзайте! Хотели научиться печь куличи? Вот отличный повод разобраться с тестом.