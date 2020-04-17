Фотоподборка: Звездные родители СТБ со своими детьми

Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супермама». А чтобы ожидание не было столь томительным, предлагаем вам посмотреть фотоподборку звездных родителей телеканала СТБ со своими детьми. Подробнее смотрите в материале.

Михаил Присяжнюк

Ведущий социального проекта «Один за всех» Михаил Присяжнюк просто обожает свою семью. Невзирая на плотный рабочий график, Михаил как можно больше времени старается проводить со своими детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Валерий Ославский

Валерий Ославский ‒ врач проекта «Я соромлюсь свого тіла». Он не представляет свою жизнь без маленькой дочки, которую ласково называет Жук Жуковский. Глядя на его фотографии в социальных сетях, можно с уверенностью сказать, что Валерий ‒ прекрасный отец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Даша Трегубова

Даша Трегубова ‒ актриса и ведущая вокального шоу «Х-фактор». Она просто обожает свою дочь ‒ Полину. Как призналась Даша, она всячески пытается привлекать Полю к своей работе. И у нее это прекрасно получается: недавно Полина вместе с мамой принимали участие в показе Андре Тана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Григорий Решетник

Бессменный ведущий романтического шоу «Холостяк» Григорий Решетник души не чает в своей жене и сыновьях. Он старается как можно больше времени проводить вместе с ними. Как признается Григорий, он не мыслит свою жизнь без семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ольга Мартыновская

Ольга Мартыновская ‒ новая ведущая кулинарного шоу «Мастершеф. Профессионалы». Несколько лет назад Оля стала мамой. Сейчас ее дочка живет во Франции. Оля просто обожает свою дочь и пытается каждую свободную секунду посвятить Вере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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