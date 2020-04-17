Фотоподборка: Звездные родители СТБ со своими детьми
Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супермама». А чтобы ожидание не было столь томительным, предлагаем вам посмотреть фотоподборку звездных родителей телеканала СТБ со своими детьми. Подробнее смотрите в материале.
Михаил Присяжнюк
Ведущий социального проекта «Один за всех» Михаил Присяжнюк просто обожает свою семью. Невзирая на плотный рабочий график, Михаил как можно больше времени старается проводить со своими детьми.
Валерий Ославский
Валерий Ославский ‒ врач проекта «Я соромлюсь свого тіла». Он не представляет свою жизнь без маленькой дочки, которую ласково называет Жук Жуковский. Глядя на его фотографии в социальных сетях, можно с уверенностью сказать, что Валерий ‒ прекрасный отец.
Даша Трегубова
Даша Трегубова ‒ актриса и ведущая вокального шоу «Х-фактор». Она просто обожает свою дочь ‒ Полину. Как призналась Даша, она всячески пытается привлекать Полю к своей работе. И у нее это прекрасно получается: недавно Полина вместе с мамой принимали участие в показе Андре Тана.
Григорий Решетник
Бессменный ведущий романтического шоу «Холостяк» Григорий Решетник души не чает в своей жене и сыновьях. Он старается как можно больше времени проводить вместе с ними. Как признается Григорий, он не мыслит свою жизнь без семьи.
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Моя гордість #братирешетники ???????????? На відпочинку, мені здається, вони розвиваються день за два – такі стали продвинуті ???? Тепер, найголовніше, самому встигати за темпами їхнього розвитку, аби залишатися для них цікавим та авторитетним. Адже це чи не найголовніше завдання у вихованні, що скажете, батьки?? ????
Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская ‒ новая ведущая кулинарного шоу «Мастершеф. Профессионалы». Несколько лет назад Оля стала мамой. Сейчас ее дочка живет во Франции. Оля просто обожает свою дочь и пытается каждую свободную секунду посвятить Вере.
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