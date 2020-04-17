Уже в понедельник, 20 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера многосерийной медицинской драмы. Уже известно, что сериал «Акушерка» является адаптацией американского фильма 2001 года. Но что интересного было на съемках сериала? Смотрите прямо сейчас!

Над производством новой медицинской остросюжетной мелодрамы работала команда StarLight Production.

Генеральным продюсером проекта выступила директор сериального производства группы StarLightMedia – Галина Балан-Тимкина.

В этой сфере она работает более 15 лет, сотрудничала со многими телеканалами, а под ее руководством вышло более 50 телесериалов и фильмов.

В 12 сериях телезрители увидят далеко не идилличную картинку периода ожидания детей и счастья материнства.

Это не просто сериал про врачей, он про отношения и колоссальный спектр всевозможных эмоций, чувств и открытий.

Главную роль исполнила звезда «Крепостной» Фатима Горбенко.

Также в сериале заняты Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.

Особенность сериала «Акушерка» в том, что зритель увидит не привычную картинку счастливого материнства, а сложность выбора, который часто встает перед женщинами в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет.

Не пропустите премьеру «Акушерки» уже 20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ!

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