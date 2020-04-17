Девушки берутся за тяжелую артиллерию и используют куда более откровенные и радикальные меры по завоеванию внимания Холостяка. Дана, традиционно, не отстает и продолжает удивлять Макса. На сей раз футболкой с интимным принтом и надписью “КОХАЙТЕся”. Реакция Холостяка была положительной, а вот соперниц — нет. Однако все куда интереснее. Как участницы отреагировали на такой подарок — читайте в материале.

Во время личного общения Дана призналась, что ей хотелось бы иметь общую вещь с Холостяком. Ее смысл — это ассоциации. Поэтому она выбрала довольно необычный подарок — футболка с откровенным принтом. Так что, помимо откровенных стихов, девушка принялась за откровенные изображения.



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Холостяк принял такой подарок, и чтобы сделать приятно участнице, надел ее сразу, как вернулся в дом. А вот реакция девушек не заставила себя долго ждать.

«То книгу с пошлыми стихами, то футболку с пошлыми рисунками. А что дальше? Ещё бы трусы свои подарила», — возмутилась Вика.

«Это ужасно. Понятно, что Дана считает себя сексуальной. Я себя тоже такой считаю. Но зачем делать такие подарки? Мол, смотри, Макс, как я могу?», — комментирует Даша

Оля, как обычно, была немногословной, но все эмоции передавала мимикой: «Четенько, ясненько, понятненько».

«Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями», — процитировала Алина “Катерину” Тараса Шевченко.

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