«Анна Герман»: показ сериала уже 20 апреля

20 апреля на телеканале СТБ состоится показ сериала «Анна Герман». Это история о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Но чем же будет удивлять сериал? Узнайте прямо сейчас!

После того, как певица оказалась прикованной к больничной койке, 12 дней подряд восходящая звезда Анна Герман не приходила в сознание. В те дни ей пришлось снова пережить трагические события своего детства – арест отца, обвиненного в шпионаже, скитания их осиротелой семьи по Средней Азии, смерть маленького брата, войну и побег в Польшу… Первую любовь и первый успех…

Никто из врачей не верил, что она выживет. А если даже это случится, ей пророчили полную неподвижность до конца жизни. Однако, после 12 дней комы небо даровало ей шанс начать жизнь заново. И она совершила невозможное, став «белым ангелом» советской эстрады…

Режиссеры сериала – Вальдемар Кшистек и Александр Тименко.

Производство: StarMedia при участии Film Production Service Open Ltd., Yes To Film, Zielono Mi. и MP Film Production.

В ролях: Йоанна Моро, Шимон Сендровский, Мария Порошина, Марат Башаров, Екатерина Васильева, Игорь Вилевский-Собчик, Константин Милованов и др.

