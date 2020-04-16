Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут финальные серии 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко. С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители следили за жизнью Лизы Лапшиной, у которой скрывался супруг. Но чем же закончится мелодрама?

Ранее в сериале:

Марта понимает, что она за долгое время привязалась и к своему ребенку, и к самой Лизе. Получив на руки результаты экспертизы ДНК, она звонит знакомому адвокату. Марта приезжает к Лизе и заявляет, что забирает Ярика, ведь у нее проснулись материнские чувства…

Марта попадает в ДТП, и ее привозят в бывшую клинику Лизы. У девушки многочисленные травмы и большая кровопотеря. Превозмогая боль, Марта просит о встрече с Лизой. Наконец-то она рассказывает Лизе всю правду: что с Алексеем у нее был не роман, а случайная «одноразовая» связь, а некоторое время назад Марта сделала генетическую экспертизу. И Лиза понимает, что у каждого своя ложь…

Как на это отреагирует Лиза? Как женщины поделят ребенка? И чем же закончится самая эмоциональная премьера весны?

Смотрите в 11 и 12 сериях «У каждого своя ложь» в 20:15 на телеканале СТБ.

Video: «У каждого своя ложь»: что произойдет в заключительных 11 и 12 сериях (анонс) Сериал У каждого своя ложь — 11, 12 серии на сайте СТБ уже 16.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала У каждого своя ложь

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