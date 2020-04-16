«У каждого своя ложь»: биография Анатолия Матешко

Уже известно, что сериал «У каждого своя ложь», который выходит на телеканале СТБ в 20:15, снимал известный украинский режиссер Анатолий Матешко. Читайте биографию Анатолия Матешко прямо сейчас!

Анатолий Матешко родился в 1953 году в Гостомеле. Он не только известный украинский режиссер, но и актер! Его фильмография насчитывает 90 работ в 79 проектах! Известно, что Анатолий стал актером, вдохновившись примером своей старшей сестры — заслуженной артистки Украины Ольги Матешко.

После окончания актерского факультета Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Каpпенко-Каpого Анатолий стал сниматься на Киностудии имени Александра Довженко.

В кино Матешко дебютировал еще в студенческие годы, снявшись в ленте «Земные и небесные приключения» (1974), и с тех пор сыграл более 20 ролей на большом экране и на телевидении. В 1985 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Грамматикова).

В качестве постановщика Анатолий Матешко снял около 30 полнометражных картин и сериалов, среди которых — «Генеральская сноха», «Весна в декабре», «День рождения Буржуя», три фильма из цикла «Даша Васильева. Любительница частного сыска» и, конечно же, режиссерская работа в сериале «У каждого своя ложь»!

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